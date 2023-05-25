"Влучення було": корабель РФ "Іван Хурс" пошкоджено під час атаки морських дронів, — УП (відео)

За даними журналістів, український безпілотний брандер влучив у розвідувальний корабель Чорноморського флоту РФ. Наразі росіяни поспішно його ремонтують.

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Розвідувальний корабель РФ "Іван Хурс" був пошкоджений внаслідок атаки українських морських дронів, що сталася в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє видання "Українська правда" із посиланням на власні джерела.

25 травня у мережі з'явилося відео, яке, ймовірно, демонструє український безпілотний брандер, який уражає корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту РФ. Повідомляється, що запис був поширений через неофіційний канал українських військових під назвою "Оперативний ЗСУ".

Джерело УП підтвердило справжність відео і зазначило, що російський корабель отримав пошкодження внаслідок атаки.

"Не затонув, але потрапляння було, є значні пошкодження корпусу та обладнання. Наразі росіяни поспішно ремонтують", — йдеться у джерелі.

Що відомо про розвідувальний корабель РФ "Іван Хурс"?

"Іван Хурс" — розвідувальний корабель, призначений для забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за компонентами системи ПРО.

Це один із найсучасніших і рідкісних кораблів російського флоту. Він був другим побудованим судном у своїй серії та першим серійним екземпляром (головне судно цього проекту, "Юрій Іванов", було передано ВМФ Росії у грудні 2014 року). "Іван Хурс" прийняли до складу Військово-морського флоту РФ лише у червні 2018 року, а заклали п'ятьма роками раніше, 2013-го. Вогонь українським морським дроном, швидше за все, вівся з 14,5-міліметрового кулемета, для яких на "Івані Хурсі" обладнано дві морські тумбові кулеметні установки.

Спочатку судно планувалося передати Тихоокеанському флоту. До Чорноморського флоту воно було направлено після того, як у квітні 2017 року в Чорному морі середній розвідувальний корабель радянського проекту 861 "Лиман" зіткнувся з судном-скотовозом "Youzarsif H", що прямував під тонголезьким прапором, і затонув.

Нагадаємо, 24 травня Фокус писав про те, що у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що було здійснено атаку на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" проекту 18280.

Пізніше стало відомо, що Кримський міст закрили вдень 24 травня через навчання, що проводяться в районі. При цьому українська сторона припустила, що ситуація може бути пов'язана з атакою невідомими дронами на розвідувальний корабель ЧМФ РФ "Іван Хурс".