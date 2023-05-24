Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" атакували надводні безпілотники, – росЗМІ

"Іван Хурс" — це унікальний корабель для Чорноморського флоту РФ. Він має арсенал технологій для проведення розвідки. Проте пропагандисти увіряють, що атака була відбита.

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Рано вранці 24 травня після проходження протоки у Босфорі була здійснена атака на російській розвідувальний корабель "Іван Хурс" проєкту 18280. Про це повідомляє "Рибар".

Стверджується, що близько 5:30 у 74 км від Босфору на унікальний розвідувальний корабель "Іван Хурс" стався напад трьох надводних безпілотників. Зазначається, що атака була відбита і корабель не отримав пошкоджень. Разом з тим офіційної інформації ні з боку окупантів, ні з боку України немає.

Розвідувальний корабель проєкту 18280 є унікальним кораблем для Чорноморського флоту РФ. Його спустили на воду у 2017 році, а ввели в експлуатацію роком пізніше. Він оснащений комплексами радіотехнічної розвідки, РЕБ, а також системами звʼязку для забезпечення управління флотом.

При цьому серед озброєння на кораблі є лише декілька ПЗРК та кулеметів калібру 14,5 мм. У виданні Defense Express зазначають, що заявлене місце атаки на корабель знаходиться в понад 400 км від України.

Нагадаємо, 10 травня ЗМІ розкрили деталі про український підводний БПЛА Toloka, який матиме операційну дальність до 1000 км.

24 квітня в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Окупанти повідомляли про атаку надводних БПЛА.