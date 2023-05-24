Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" атаковали надводные беспилотники, – росСМИ

"Иван Хурс" – это уникальный корабль для Черноморского флота РФ. У него есть арсенал технологий для проведения разведки. Однако пропагандисты заверяют, что атака была отбита.

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Ранним утром 24 мая после прохождения пролива в Босфоре была совершена атака на российский разведывательный корабль "Иван Хурс" проекта 18280. Об этом сообщает "Рыбарь".

Утверждается, что около 5:30 в 74 км от Босфора на уникальный разведывательный корабль "Иван Хурс" произошло нападение трех надводных беспилотников. Отмечается, что атака была отбита и корабль не получил повреждений. Вместе с тем, официальной информации ни со стороны оккупантов, ни со стороны Украины нет.

Разведывательный корабль проекта 18280 является уникальным кораблем для Черноморского флота РФ. Его спустили на воду в 2017 году, а ввели в эксплуатацию годом позже. Он оснащен комплексами радиотехнической разведки, РЭБ, а также системами связи для обеспечения управления флотом.

При этом среди вооружения на корабле имеется всего несколько ПЗРК и пулеметов калибра 14,5 мм. В издании Defense Express отмечают, что заявленное место атаки на корабль находится в более чем 400 км от Украины.

Напомним, 10 мая СМИ раскрыли детали об украинском подводном БПЛА Toloka, который будет иметь операционную дальность до 1000 км.

24 апреля в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. оккупанты сообщали об атаке надводных БПЛА.