В Севастополе прогремели мощные взрывы: оккупанты сообщают об атаке надводных БПЛА (видео)

Один из дронов, как утверждают захватчики, был уничтожен военнослужащими Черноморского флота, а второй якобы взорвался сам. Местные жители, помимо мощных взрывов, слышали стрельбу из крупнокалиберной установки в направлении моря.

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Ночью 24 апреля неподконтрольный Севастополь подвергся атаке надводных беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил "губернатор" оккупированного города Михаил Развожаев.

Первую информацию захватчик опубликовал в 04:08, заявив, что Черноморский флот РФ отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Развожаев добавил, что все службы города находятся в готовности.

Через время "губернатор" уточнил, что атака надводных беспилотников на Севастополь началась около 03:30 по киевскому времени.

"По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", — добавил глава оккупационной администрации Севастополя в своем Telegram-канале.

Местный паблик "Крымский ветер" уточняет, что первый взрыв в Крыму прогремел в 03:31, а второй — в 03:44. По словам авторов публикации, из-за хлопков "проснулся весь Севастополь", а жители также отчетливо слышали стрельбу из крупнокалиберной установки в направлении моря.

Телеканал Russia Today со ссылкой на оккупационные власти сообщает, что рейд в Севастопольской бухте перекрыт, а движение морского транспорта остановлено после атаки надводных беспилотников.

Надводные дроны осуществили атаку на Севастополь

Напомним, что несколькими днями ранее в Крыму прогремели мощные взрывы. Оккупационная администрация полуострова отчиталась об активной работе систем ПВО, а местные жители отчетливо слышали хлопки в Керчи и в Ленинском районе.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины готовят россиянам "Бурю в пустыне" в Крыму и на востоке.