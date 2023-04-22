Тактика взрыва: ВСУ готовят россиянам "Бурю в пустыне" в Крыму и на востоке, – СМИ

Западные военные эксперты сравнили будущее контрнаступление украинцев с боями международной коалиции в Ираке. Танки М1 Abrams прорвали "линию обороны Саддама" за считанные часы, это же может повториться и в Крыму.

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Вооруженные силы Украины готовятся применить западное оружие в контрнаступлении в стиле "большого взрыва". Предполагаемую тактику ВСУ описал британский таблоид The Sun после общения с отставными генералами из США и Великобритании.

"Новая волна войск за линией фронта полна решимости защищать родину. Они тренируются обращаться с новыми образцами вооружений", — отметили авторы материала.

Основу контрнаступления, согласно экспертам, составят боевые подразделения, у которых имеются на вооружении боевые танки Challenger 2, M1 Abrams и Leopard 2, а также бронетранспортеры Stryker, Bradley и новые артиллерийские системы.

Основу контрнаступления ВСУ могут составить подразделения с танками Challenger 2, M1 Abrams и Leopard 2

Украина добьется больших успехов и сосредоточит усилия на окончательном возвращении Крыма, отметил в общении с изданием бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес.

А бригадный генерал британской армии в отставке Бен Барри говорит о будущей атаке как о "большом взрыве", чтобы попытаться выйти из тупика, особенно вокруг Бахмута.

"ВСУ смогут убить каждого российского солдата в радиусе 200 миль от Бахмута, но это не изменит стратегическую ситуацию", — добавил военный.

Ходжес уверен в приоритете возврата Крыма. Киев в курсе, что без возвращения полуострова вся Украина никогда не будет в безопасности, заявил экс-командующий.

Контрнаступление ВСУ на полуостров будет сосредоточено на его изоляции путем отделения сухопутного моста от частично контролируемых Россией территорий на юге Украины.

ВСУ могут ударить по авиабазам, Черноморскому флоту, логистическим и командным центрам в Крыму

"Задача — разрушить этот мост и увеличить количество высокоточного оружия, чтобы поразить цели и сделать полуостров недоступным для ВС РФ", — пояснил Ходжес.

По его мнению, россиян в Крыму ожидают удары по авиабазам, Черноморскому флоту, логистическим и командным центрам. ВСУ также выберут несколько мест для проведения атак на узком фронте шириной в несколько миль и прорыва через укрепленные линии фронта, используя танки, мотопехоту, инженеров и артиллерию.

"Авиация поможет им прикрыться, а спецназ и партизаны будут действовать в тылу России, чтобы помешать им реагировать на нападение", — заметил генерал.

Опыт операции "Буря в пустыне": ВСУ могут пойти на блицкриг

Британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон сравнил возможный удар ВСУ с операцией "Буря в пустыне". Украинские силы, по его оценкам, зайдут на 200 миль в тыл российской линии обороны блицкригом.

Полковник де Бреттон-Гордон вспомнил опыт международной коалиции в Ираке. Войскам на танках М1 Abrams удалось прорвать за считанные часы "линию Саддама" — оборонительные укрепления на иракско-кувейтской границе из песка и бетона.

"Операция "Буря в пустыне" длилась всего 100 часов. Армия во главе с американскими и британскими войсками превратила в фарш танки и войска Саддама, они сдавались в массовом порядке", — заявил де Бреттон-Гордон.

Для проведения столь быстрого блицкрига важно обеспечить должный уровень логистики до тех пор, пока оно не продвинется достаточно далеко в тыл ВС РФ

"Украинцы очень хитрые. Меня впечатлило, как они действуют. Мы мало чему можем их научить. Очевидно, мы научили их пользоваться нашими танками и артиллерией, но с точки зрения обучения генералов они очень впечатляют. Теперь у них есть танки и артиллерия для ближнего боя. Я уверен, что они преуспеют", — продолжил военный.

Эксперт по безопасности России и Восточной Европы Саманта де Бендерн не согласна с тем, что Крым станет главной целью Украины, так как в США не приветствуют идею освобождения полуострова. Целью атаки станет восточное направление.

Бендерн уверена в необходимости поддержки с воздуха для любого украинского наступления.

"Каким бы ни был план наступления, Украина никогда не сдастся. Они будут сражаться до последнего человека", — заключила эксперт.

Напомним, что глава эстонской разведки Марго Гросберг называл возможную дату контратаки ВСУ. Освобождение территорий может стартовать 9 мая.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты готовятся к выходу из города. Они хотят вывезти украинских детей во временно оккупированный Крым.