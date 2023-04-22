Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Тактика взрыва: ВСУ готовят россиянам "Бурю в пустыне" в Крыму и на востоке, – СМИ

всу, вооруженные силы украины, украинские военные, ВСУ
Фото: Getty Images | Новые подразделения ВСУ тренируются обращаться с новыми образцами вооружений

Западные военные эксперты сравнили будущее контрнаступление украинцев с боями международной коалиции в Ираке. Танки М1 Abrams прорвали "линию обороны Саддама" за считанные часы, это же может повториться и в Крыму.

Related video

Вооруженные силы Украины готовятся применить западное оружие в контрнаступлении в стиле "большого взрыва". Предполагаемую тактику ВСУ описал британский таблоид The Sun после общения с отставными генералами из США и Великобритании.

"Новая волна войск за линией фронта полна решимости защищать родину. Они тренируются обращаться с новыми образцами вооружений", — отметили авторы материала.

Основу контрнаступления, согласно экспертам, составят боевые подразделения, у которых имеются на вооружении боевые танки Challenger 2, M1 Abrams и Leopard 2, а также бронетранспортеры Stryker, Bradley и новые артиллерийские системы.

танк challenger, challenger британия, британский танк Fullscreen
Основу контрнаступления ВСУ могут составить подразделения с танками Challenger 2, M1 Abrams и Leopard 2

Украина добьется больших успехов и сосредоточит усилия на окончательном возвращении Крыма, отметил в общении с изданием бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес.

наступление, всу, наступление всу, карта наступления Fullscreen

А бригадный генерал британской армии в отставке Бен Барри говорит о будущей атаке как о "большом взрыве", чтобы попытаться выйти из тупика, особенно вокруг Бахмута.

"ВСУ смогут убить каждого российского солдата в радиусе 200 миль от Бахмута, но это не изменит стратегическую ситуацию", — добавил военный.

Ходжес уверен в приоритете возврата Крыма. Киев в курсе, что без возвращения полуострова вся Украина никогда не будет в безопасности, заявил экс-командующий.

Контрнаступление ВСУ на полуостров будет сосредоточено на его изоляции путем отделения сухопутного моста от частично контролируемых Россией территорий на юге Украины.

наступление, всу, наступление всу Fullscreen
ВСУ могут ударить по авиабазам, Черноморскому флоту, логистическим и командным центрам в Крыму

"Задача — разрушить этот мост и увеличить количество высокоточного оружия, чтобы поразить цели и сделать полуостров недоступным для ВС РФ", — пояснил Ходжес.

По его мнению, россиян в Крыму ожидают удары по авиабазам, Черноморскому флоту, логистическим и командным центрам. ВСУ также выберут несколько мест для проведения атак на узком фронте шириной в несколько миль и прорыва через укрепленные линии фронта, используя танки, мотопехоту, инженеров и артиллерию.

"Авиация поможет им прикрыться, а спецназ и партизаны будут действовать в тылу России, чтобы помешать им реагировать на нападение", — заметил генерал.

Опыт операции "Буря в пустыне": ВСУ могут пойти на блицкриг

Британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон сравнил возможный удар ВСУ с операцией "Буря в пустыне". Украинские силы, по его оценкам, зайдут на 200 миль в тыл российской линии обороны блицкригом.

Полковник де Бреттон-Гордон вспомнил опыт международной коалиции в Ираке. Войскам на танках М1 Abrams удалось прорвать за считанные часы "линию Саддама" — оборонительные укрепления на иракско-кувейтской границе из песка и бетона.

"Операция "Буря в пустыне" длилась всего 100 часов. Армия во главе с американскими и британскими войсками превратила в фарш танки и войска Саддама, они сдавались в массовом порядке", — заявил де Бреттон-Гордон.

Для проведения столь быстрого блицкрига важно обеспечить должный уровень логистики до тех пор, пока оно не продвинется достаточно далеко в тыл ВС РФ

"Украинцы очень хитрые. Меня впечатлило, как они действуют. Мы мало чему можем их научить. Очевидно, мы научили их пользоваться нашими танками и артиллерией, но с точки зрения обучения генералов они очень впечатляют. Теперь у них есть танки и артиллерия для ближнего боя. Я уверен, что они преуспеют", — продолжил военный.

Эксперт по безопасности России и Восточной Европы Саманта де Бендерн не согласна с тем, что Крым станет главной целью Украины, так как в США не приветствуют идею освобождения полуострова. Целью атаки станет восточное направление.

Бендерн уверена в необходимости поддержки с воздуха для любого украинского наступления.

"Каким бы ни был план наступления, Украина никогда не сдастся. Они будут сражаться до последнего человека", — заключила эксперт.

Напомним, что глава эстонской разведки Марго Гросберг называл возможную дату контратаки ВСУ. Освобождение территорий может стартовать 9 мая.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты готовятся к выходу из города. Они хотят вывезти украинских детей во временно оккупированный Крым.