Могут отсрочить из-за погоды: разведка Эстонии назвала дату контрнаступления ВСУ

По словам главы Разведывательного центра Эстонии Марго Гросберга, согласно метеосводкам, дождливая погода должна преобладать и на следующей неделе, и это сделает даты контрнаступления неактуальными.

Related video

Интенсивность боестолкновений в Украине отчасти снизилась, так как обе стороны экономят боеприпасы. Об этом в пятницу на еженедельном брифинге Минобороны Эстонии заявил глава Разведывательного центра страны Марго Гросберг, передает Err.ee.

Гросберг отметил, что основу успеха контрнаступления Украины должна составить боевая подготовка подразделений ВСУ.

В последнее время погода больше благоприятствовала обороне, а наблюдению с воздуха и авиаударам мешала низкая облачность. Но и на следующей неделе какие бы то ни было заметные изменения на фронте не предвидятся.

Когда начнется контрнаступление Украины?

По словам представителя эстонской разведки, "предполагается, что контратака может начаться 9 мая". Он отметил, что в начале масштабного российского вторжения руководство РФ отводило важное значение датам, однако впоследствии выяснилось, что достичь результаты в установленный срок сложно.

Насчет возможного начала контрнаступления Украины 9 мая представитель Эстонии отметил, что в Украине многое зависит от погодных условий и на северо-востоке, и юге в особенности. Гросберг также сказал, что, согласно метеосводкам, дождливая погода должна преобладать и на следующей неделе, и если в ближайшие три недели погодные условия останутся прежними, даты контрнаступления уже станут не актуальны.

Он отмечает снижение интенсивности боестолкновений в последнее время и объясняет это тем, что обеим сторонам приходится экономить боеприпасы.

Представитель Эстонии также считает, важно не только и не столько то, какие именно подразделения Сил обороны Украины бросят в контрнаступление, сколько их готовность к этому. Боевая подготовка — важнейшая составляющая стратегического успеха, а при наступательных операциях на первый план выходит синхронизация разных родов войск и во времени, и в пространстве.

Ранее СМИ со ссылкой на военных аналитиков писали, что цель Украины в том, чтобы после прорыва линии обороны ВС РФ вынудить российские войска бежать с захваченных территорий.

21 апреля в Мелитополе — одном из потенциальных направлений контратаки ВСУ — возле бывшего кинотеатра "Украина" перевернулся ЗРК РФ "Тор".