В Мелитополе возле бывшего кинотеатра "Украина" перевернулся ЗРК РФ "Тор" (видео)

Российскую систему ПВО везли по центральному проспекту, но водитель не справился с управлением. Последствия падения устраняли несколько часов — везли подъемную технику и лафет.

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Во временно оккупированном Мелитополе 21 апреля перевернулась российская система ПВО. Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров.

"С техникой оккупантов в последнее время что-то случается. Полчаса назад вражеская техника, перевозившая систему ПВО, не вписалась в поворот — перевернулась на дороге по проспекту Богдана Хмельницкого", — отметил он.

По информации мэра, ЧП случилось в самом центре города.

"Вчера не долетел вражеский вертолет. Когда оккупанты наконец-то поймут, что в целом вернули не туда?" — задал вопрос градоначальник.

Местное агентство "РИА Мелитополь" пишет, что российский ЗРК "Тор" ехал по центральному проспекту и перевернулся возле бывшего кинотеатра "Украина". Последствия падения военные РФ устраняли несколько часов.

Бывший кинотеатр "Украина" находится на перекрестке улицы Гетмана Сагайдачного и проспекта Богдана Хмельницкого

"Перекрыли движение и привезли подъемную технику. Как оказалось, сама машина больше двигаться не может, для ее перевозки подогнали лафет", — сообщили журналисты.

Отметим, что кинотеатр "Украина" открыли в Мелитополе в 1960 году, это был первый широкоэкранный кинотеатр. А закрыли его в 1996 году.

Схожий инцидент произошел 20 апреля под российской Тулой. Водитель зенитно-ракетного комплекса С-400, "гордости" ПВО армии РФ, не справился с управлением и слетел в кювет на автодороге М2 "Крым".

Комплекс стоимостью около 13 млрд рублей пролежал в кювете до вечера.

Напомним, что американские ЗРК Patriot уже находятся на одном из направлений фронта в Украине. Зенитчики ВСУ смогли завершить обучение использованию комплекса значительно раньше.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля сказал о наличии серьезных систем для защиты неба от обстрелов ВС РФ. В будущем партнеры могут предоставить более мощные системы ПВО.