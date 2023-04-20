Это не предел: Зеленский заявил, что небо над Украиной можно защитить еще лучше (видео)

По словам президента, власть делает все для того, чтобы иметь возможность "защищать и защищаться" от атак противника. В обозримом будущем Украина может получить более мощные системы ПВО.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины уже есть серьезные системы для защиты неба от вражеских целей, однако в ближайшем будущем они будут еще мощнее. Об этом глава государства рассказал во время традиционного вечернего видеообращения 19 апреля.

"На уровне государства делается все, чтобы наращивать возможность защищать и защищаться от российских ударов. Системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже сейчас у нас в Украине очень серьезные. Но должны быть – и, уверен, будут – более мощные", — заявил президент Украины.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто обеспечивает эффективность оружия, которое за время полномасштабной войны нам передали западные партнеры. Благодаря усердной работе Киев получил для своей защиты то, о чем еще некоторое время назад не могли подумать.

В частности, глава государства имеет в виду системы ПВО Patriot, которые уже прибыли в Украину и значительно укрепили безопасность неба. 19 апреля глава Минобороны Алексей Резников заявил, что бойцы ВСУ успешно освоили эти ЗРК во время учений и теперь будут использовать во время опасности со стороны РФ.

Напомним, 19 апреля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украина получила ЗРК Patriot, которые смогут сбивать российские "Искандер-М". Они способны перехватывать боеголовки тактических крылатых и баллистических ракет на расстоянии до 40 км.

19 апреля сообщалось, что в ВСУ заканчиваются боеприпасы для противовоздушной обороны. Острая нехватка боеприпасов может позволить в будущем начать массированные бомбардировки мирных городов, включая столицу – Киев.