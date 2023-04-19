Украина получила ЗРК Patriot, которые смогут сбивать российские "Искандер-М" , — Игнат (видео)

Спикер украинских ВВС отметил, что новые системы Patriot PAC-3 смогут перехватывать боеголовки тактических крылатых и баллистических ракет на расстоянии до 40 км.

Related video

Украина должна получить из Германии зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему, который позволит украинским защитникам уничтожать воздушные цели на расстоянии до 150 км. Пока эти ЗРК не были замечены при выполнении боевых задач, однако чем раньше они встанут на боевое дежурство, тем скорее удастся отогнать российскую авиацию от границ Украины. Об этом 19 апреля рассказал спикер Военно-воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Чем раньше он станет на боевое дежурство, тем лучше будет, и сможем реагировать и делать те вещи, о которых уже давно говорили. Комплекс дальнобойны. Он может доставать цели на расстоянии до 150 км и это позволит отгонять как можно дальше российскую авиацию от наших границ", — подчеркнул Игнат.

Кроме того если в Украину прибыли одни из последних вариантов модернизации ЗРК Patriot PAC-3, то украинские защитники смогут перехватывать боеголовки тактических крылатых и баллистических ракет, таких как "Искандер-М", на расстоянии до 40 км.

"Безусловно, это усиление и это исторический шаг, который происходит именно в эти дни", — отметил полковник.

Отметим, что глава Министерства обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о том, что системы Patriot прибыли в Украину. В своем Twitter он написал, что западные партнеры сдержали свое слово о предоставлении таких систем, а украинские военные в свою очередь освоили комплексы так быстро, как только смогли.

"Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину пришли зенитно-ракетные комплексы Patriot", — сообщил Резников.

Ранее Фокус писал об эффективности применения комплексов Patriot и выяснял, как территорию смогут защитить эти ЗРК. Например, если разместить батарею Patriot в центре Запорожья, то она "закроет небо" почти над всей Запорожской областью, а также частично над Днепропетровской, Полтавской и Херсонской областями.