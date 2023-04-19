Україна отримала ЗРК Patriot, які зможуть збивати російські "Іскандер-М", — Ігнат (відео)

Речник українських ВПС зазначив, що нові системи Patriot PAC-3 зможуть перехоплювати боєголовки тактичних крилатих та балістичних ракет на відстані до 40 км.

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Україна має отримати з Німеччини зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього, який дозволить українським захисникам знищувати повітряні цілі на відстані до 150 км. Поки що ці ЗРК не були помічені при виконанні бойових завдань, проте чим раніше вони стануть на бойове чергування, тим скоріше вдасться відігнати російську авіацію від кордонів України. Про це 19 квітня розповів речник Військово-повітряних сил України полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Чим раніше він стане на бойове чергування, тим краще буде і зможемо реагувати і робити ті речі, про які вже давно говорили. Комплекс далекобійний. Він може діставати цілі на відстані до 150 км і це дозволить відганяти якнайдалі російську авіацію від наших кордонів", — підкреслив Ігнат.

Крім того, якщо в Україну прийшли одні з останніх варіантів модернізації ЗРК Patriot PAC-3, то українські захисники зможуть перехоплювати боєголовки тактичних крилатих і балістичних ракет, таких як "Іскандер-М", на відстані до 40 км.

"Безумовно, це посилення і це історичний крок, який відбувається саме цими днями", — зазначив полковник.

Зазначимо, що глава Міністерства оборони України Олексій Рєзніков підтвердив інформацію про те, що системи Patriot прибули до України. У своєму Twitter він написав, що західні партнери дотрималися свого слова про надання таких систем, а українські військові своєю чергою освоїли комплекси так швидко, як тільки змогли.

"Сьогодні наше прекрасне українське небо стає безпечнішим, тому що в Україну прийшли зенітно-ракетні комплекси Patriot", — повідомив Резніков.

Раніше Фокус писав про ефективність застосування комплексів Patriot та з'ясовував, як територію зможуть захистити ці ЗРК. Наприклад, якщо розмістити батарею Patriot у центрі Запоріжжя, то вона закриє небо майже над усією Запорізькою областю, а також частково над Дніпропетровською, Полтавською та Херсонською областями.