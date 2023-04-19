Німеччина передала Україні ЗРК Patriot: яку територію захистить комплекс (фото)

Завдяки протиракетному комплексу українські військові вперше отримають можливість для перехоплення балістичних ракет та крилатих авіабомб, які до цього були недоступними цілями для ППО.

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На сайті Бундесверу відзвітували про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot, який зможе збивати балістичні ракети, крилаті бомби та інші цілі. Фокус розібрався, яку територію нове озброєння зможе захистити.

Україна отримає перший протиракетний комплекс, який зможе збивати балістичні ракети — це складні цілі для перехоплення через швидкість та траєкторію польоту. В залежності від модифікації, Patriot може збивати балістичні ракети в радіусі до 60 км. Інші цілі в радіусі до 150 км — це на 110 км більше, ніж найдалекобійніший комплекс на озброєнні С-300.

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Patriot дозволить відігнати російські винищувачі ще далі від українських позицій. Таким чином ЗС РФ не зможуть скидати крилаті бомби, які нині запускаються в 30-60 км від українських кордонів. Тому Ігнат каже, що ЗРК розмістять так, щоб Patriot покривав критичну інфраструктуру та позиції ЗСУ.

Яку територію захистить ЗРК Patriot?

Якщо розмістити батарею Patriot в центрі Запоріжжя, то цього вистачить, щоб покрити майже всю Запорізьку та Дніпропетровську області, включно з Кривим Рогом, Мелітополем, Оріховим, Дніпром, Запоріжжям та Енергодаром. Також радіусу вистачить, щоб частково прикрити Полтавську область та Херсонщину.

Радіус покриття територію з центром в Запоріжжі

Також зауважимо, що в батареї ЗРК Patriot знаходиться декілька пускових установок, тому радіус можна ще розширити, якщо не ставити всі пускові одну біля одної.

Якщо ж поставити комплекс на сході України, в Краматорську чи Словʼянську, то цього вистачить, щоб прикрити українські війська майже по всій лінії фронту, в такому випадку під частковим прикриттям будуть такі області:

Харківська;

Луганська;

Донецька;

Запорізька;

Дніпропетровська.

Радіус покриття на сході України

Також Україна зможе захистити південь, якщо розмістити ЗРК в районі Миколаєва. Тоді під захистом буде Херсон, Миколаїв та Одеса. Разом з Південноукраїнською АЕС.

Батарея Patriot захистить Миколаїв, Херсон та Одесу

Якщо ЗРК розгорнути між Києвом та Черніговом, то під захистом будуть ці міста, а також Черкаси й частково Полтавська та Сумська області.

Радіус покриття Києва та Чернігова з Черкасами

Також для захисту заходу України комплекс можна розташувати на півночі Хмельницької області, щоб захистити Хмельницьку АЕС, а також 6 обласних центрів:

Рівне;

Луцьк;

Житомир;

Вінниця;

Хмельницький;

Тернопіль.

На заході України можна захистити Хмельницьку АЕС

Усього західні партнери пообіцяли передати Україні два протиракетних комплекси Patriot по одному з США та Німеччини. Також Нідерланди передадуть дві пускові установки та боєприпаси.

Нагадаємо, 15 квітня в Повітряних силах заявили, що ЗРК Patriot прибуде до України після Великодня. Українці дізнаються про це тоді, коли буде збитий перший російський літак.

30 березня в Пентагоні відзвітували про завершення навчання 65 бійців ЗСУ для освоєння ЗРК Patriot.