Група із 65 українських солдатів завершила навчання на ЗРК Patriot у США – Пентагон

Українські захисники завершили навчання на базі Форт-Сіллі у штаті Оклахома та вирушили до Європи для взаємодії з бійцями ЗСУ, які проходять навчання в Європі.

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Група із 65 українських солдатів вже отримали відповідні навички для керування системами протиповітряної оборони Patriot. Про це 30 березня на брифінгу в четвер заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Він пояснив, що воєнні ЗСУ завершили навчання на базі Форт-Сіллі (штат Оклахома). Вони вже вирушили до Європи для взаємодії з українськими солдатами, які проходять навчання в Європі.

Навчання українських захисників на системах ППО Patriot, як зазначали журналісти CNN, завершиться швидше, аніж планувалося. Завдяки професійним навичкам бійці ЗСУ отримали додаткову інтенсивну підготовку, яка не завжди доступна навіть американським солдатам. Це дозволило у короткі терміни освоїти необхідну техніку.

У Пентагоні не уточнили, якими саме ЗРК Patriot керуватимуть українські захисники, що пройшли курс навчання у США. Як відомо, таку техніку Україна отримала з різних держав. У січні уряд Нідерландів підтвердив відправу ЗРК Patriot до нашої країни.

Фокус повідомляв, що 22 березня американський генерал-лейтенант у відставці Марк Хертлінг пояснив, що ЗРК Patriot можуть забезпечити Україні довгостроковий план оборони в умовах майбутніх важких боїв, які очікуються цієї весни. Відставний генерал пояснив, що ЗРК Patriot є системами точкової оборони, тому комплекси варто розміщувати насамперед для захисту від повітряних атак столиці та великих портових міст, таких як Одеса. При цьому варто враховувати, що комплекс не є достатньо мобільним, щоб швидко змінити відповідне місце розташування залежно від поточних загроз.

Наприкінці лютого 2023 року генерал-лейтенант Дуглас Сімс, представник Міноборони США, заявив, що загальна кількість навчених США українських воєнних перевищує 4 тисячі осіб. Колективна підготовка триває й в інших країнах Європи. Тоді він пояснив, що навчання бійців ЗСУ на ЗРК Patriot на базі у Форт Сіллі, що в штаті Оклахома скоро завершиться.