Группа из 65 украинских солдат завершила обучение на ЗРК Patriot в США – Пентагон

Украинские защитники завершили обучение на базе Форт-Силли в штате Оклахома и отправились в Европу для взаимодействия с бойцами ВСУ, которые проходят обучение в Европе.

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Группа из 65 украинских солдат уже получила соответствующие навыки для управления системами противовоздушной обороны Patriot. Об этом 30 марта на брифинге в четверг заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.

Он пояснил, что военные ВСУ завершили обучение на базе Форт-Силли (штат Оклахома). Они уже отправились в Европу для взаимодействия с украинскими солдатами, которые проходят обучение в Европе.

Учеба украинских защитников на системах ПВО Patriot, как отмечали журналисты CNN, завершится быстрее, чем планировалось. Благодаря профессиональным навыкам бойцы ВСУ получили дополнительную интенсивную подготовку, которая не всегда доступна даже американским солдатам. Это позволило в кратчайшие сроки освоить необходимую технику.

В Пентагоне не уточнили, какими именно ЗРК Patriot будут руководить украинские защитники, прошедшие курс обучения в США. Как известно, такую технику Украина получила из разных стран. В январе правительство Нидерландов подтвердило отправку ЗРК Patriot в нашу страну.

Фокус сообщал, что 22 марта американский генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг объяснил, что ЗРК Patriot могут обеспечить Украине долгосрочный план обороны в условиях предстоящих тяжелых боев, которые ожидаются этой весной. Отставной генерал объяснил, что ЗРК Patriot является системами точечной обороны, поэтому комплексы следует размещать в первую очередь для защиты от воздушных атак столицы и крупных портовых городов, таких как Одесса. При этом следует учитывать, что комплекс не достаточно мобильным, чтобы быстро изменить соответствующее местоположение в зависимости от текущих угроз.

В конце февраля 2023 года генерал-лейтенант Дуглас Симс, представитель Минобороны США, заявил, что общее количество обученных США украинских военных превышает 4 тысячи человек. Коллективная подготовка продолжается и в других странах Европы. Тогда он объяснил, что обучение бойцов ВСУ на ЗРК Patriot на базе в Форт Силле, что в штате Оклахома скоро завершится.