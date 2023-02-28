Скоро будет подготовлена первая украинская батарея Patriot, — Пентагон

По словам представителя Минобороны США генерала-лейтенанта Дугласа Симса, общее количество обученных США украинских военных превышает 4000 человек. Коллективная подготовка продолжается по всей Европе.

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Высокопоставленный представитель Минобороны США генерал-лейтенант Дуглас Симс сообщил Комитету Палаты представителей США по вооруженным силам, что Соединенные Штаты и союзники подготовили более четырех тысяч украинских военнослужащихи в скором времени будет готова первая украинская батарея Patriot. Об этом сообщает CNN.

По словам Симса, коллективная подготовка продолжается по всей Европе и значительно увеличивает численность ВСУ.

"В общей сложности с января американские военные подготовили более тысячи украинцев, таким образом общее количество обученных США украинских военных превысило 4000", — заявил генерал.

Американские военные также обучали бойцов ВСУ на ЗРК Patriot на базе в Форт-Стилле, что в штате Оклахома. И, по словам Симса, эта подготовка скоро завершится.

"Вооруженные силы США скоро завершат обучение и оснащение первой украинской батареи Patriot", — отметил генерал.

Это первый случай, когда представители Минобороны США указывают на сроки, когда может быть завершена подготовка украинских военнослужащих на американских системах ПВО.

По словам Симса, в США уверены, что украинцы будут применять Patriot столь же умело, как и обращаются с другими системами противовоздушной обороны.

Напомним, что ВСУ набирают курсантов для подготовки на IRIS-T, NASAMS, Patriot и SAMP/T. По информации военных, впоследствии самое современное вооружение заменит старый парк советской техники.

Ранее Фокус сообщал, что в Минобороны рассказали об успехах украинских военных в обучении на ЗРК Patriot. По данным атташе по оборонным вопросам, Украина направила военнослужащих, имеющих опыт обращения с другими системами ПВО, поэтому их не пришлось учить основам.