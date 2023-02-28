Скоро буде підготовлено першу українську батарею Patriot, — Пентагон

За словами представника Міноборони США генерала-лейтенанта Дугласа Сімса, загальна кількість навчених США українських воєнних перевищує 4000 осіб. Колективна підготовка продовжується по всій Європі.

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Високопоставлений представник Міноборони США генерал-лейтенант Дуглас Сімс повідомив Комітету Палати представників США зі збройних сил, що Сполучені Штати та союзники підготували понад чотири тисячі українських воєннослужбовців незабаром буде готова перша українська батарея Patriot. Про це повідомляє CNN.

За словами Сімса, колективна підготовка триває по всій Європі та значно збільшує чисельність ЗСУ.

"Загалом із січня американські воєнні підготували понад тисячу українців, таким чином загальна кількість навчених США українських воєнних перевищила 4000", — заявив генерал.

Американські воєнні також навчали бійців ЗСУ на ЗРК Patriot на базі у Форт Сіллі, що в штаті Оклахома. І, за словами Сімса, ця підготовка незабаром завершиться.

"Збройні сили США незабаром завершать навчання та оснащення першої української батареї Patriot", — зазначив генерал.

Це перший випадок, коли представники Міноборони США вказують на терміни, коли може бути завершено підготовку українських воєннослужбовців на американських системах ППО.

За словами Сімса, у США впевнені, що українці застосовуватимуть Patriot так само вправно, як і поводяться з іншими системами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що ЗСУ набирають курсантів для підготовки на IRIS-T, NASAMS, Patriot та SAMP/T. За інформацією воєнних, згодом найсучасніше озброєння замінить старий парк радянської техніки.

Раніше Фокус повідомляв, що у Мінобороні розповіли про успіхи українських військових у навчанні на ЗРК Patriot. За даними аташе з оборонних питань, Україна направила воєннослужбовців, які мають досвід поводження з іншими системами ППО, тому їх не довелося вивчати основ.