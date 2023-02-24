ЗСУ набирають курсантів для навчань на IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T, — Повітряні сили

Військові повідомили, що згодом найсучасніше озброєння замінить старий парк радянської техніки. Тому ЗСУ потрібні нові "боги ППО".

Related video

Повітряні сили набирають курсантів, які вчитимуться працювати з зенітними ракетними системами: IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T тощо. Про це вони повідомили у власних соцмережах.

"Підрозділи протиповітряної оборони уже отримали на озброєння одні із найсучасніших зенітних ракетних комплексів у світі – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard та інші. На черзі – Patriot та SAMP/T. І їх ставатиме дедалі більше, а згодом – вони повністю замінять старий парк радянської техніки", — розповіли в Повітряних силах.

У командуванні заявили, що потрібні вмотивовані бійці для опанування сучасної зброї та оборони країни. Захисникам та захисницям обіцяють кар’єрні перспективи та високу зарплатню.

"Щоб стати одним із тих, кого українці називають "богами ППО", потрібно лише докласти трохи зусиль. Стати професійним захисником неба можна в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба", — пояснили в ЗСУ.

Нині у виш приймають за спрощеною процедурою. Військові та викладачі зараз проходять навчання з експлуатації нового озброєння за кордоном.

"Але не за горами той час, коли спеціалістів з управління складними системами ППО готуватимуть в Україні", — обіцяють українські оборонці.

Нагадаємо, 24 лютого міністр оборони Швеції Пол Йонсон розповів ЗМІ про пакет військової допомоги Україні. Швеція відправить українським оборонцям 10 бойових танків Leopard та системи ППО Hawk і Iris. Швеція співпрацює з Німеччиною у цих постачаннях.

Перша партія Leopard з Польщі вже у Києві. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль опублікував фото з німецькими танками. "У нашому українському військовому зоопарку зустрілися нові звірі — 4 Leopard 2 A4", — заявив Шмигаль.