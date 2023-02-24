Прем`єр-міністр Швеції підтвердив постачання Україні танків Leopard та систем ППО

Швеція відправить українським захисникам 10 німецьких танків. З країною тісно співпрацює Берлін.

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Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Швеція доєднується до танкової коаліції та готується відправити Україні танки Leopard 2. Окрім того, країна передасть Україні системи ППО. Про це стало відомо з його соцмереж.

"Швеція приєднується до "сім'ї Leopard" на підтримку України через шведські танки Leopard 2. Сьогоднішній військовий пакет також включає додаткові компоненти ППО. Ми й надалі допомагатимемо Україні виграти війну", — написав посадовець.

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Місцевому виданню SVT вдалося з’ясувати, що саме входить до оголошеного пакету військової допомоги Україні. Швеція планує надіслати українським оборонцям десять бойових танків та сприятиме постачанню систем ППО — Hawk і Iris T.

"З ініціативи Німеччини та після дискусій у тому, що ми називаємо "сім’єю леопардів", ми вирішили поставити в Україну шведські танки Leopard 2 у тісній координації не в останню чергу з Німеччиною", – розповів журналістам міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Посадовець повідомив, що Швеція передасть десять Leopard типу 2A5. Також, за його словами, країна поставить ЗСУ протиповітряні комплекси Hawk і Iris T. Шведський міністр розповів, що зенітна система середньої дальності Iris T буде надіслана у співпраці з німцями. Ще країни співпрацюють для надсилання іншої системи — Hawk, яку Йонсон вважає "важливою та центральною" для України.

"Україні потрібна система протиповітряної оборони, для України вкрай важливо, щоб Росія не отримала панування в повітрі над Україною. Це здатність, яку ми повинні забезпечити в довгостроковій перспективі", — сказав міністр оборони Швеції.

Видання повідомляє, що Пол Йонсон наголосив на символічності пакета військової допомоги, про яку оголосили в річницю повномасштабного вторгнення Росії. Посадовець пояснив, що постачання танків — знак підтримки України.

Нагадаємо, за даними довідника Military Balance 2022, Швеція має на озброєнні 120 танків Leopard типу 2A5. Шведи локалізували виробництво та модернізували бойові машини.

24 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші танки Leopard 2 з Польщі вже прибули в Україну. "Ми зробимо все, щоб цей новий ранковий старт був потужним рухом", — пообіцяв Зеленський прем’єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому.