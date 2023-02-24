Зеленський підтвердив передачу перших танків Leopard 2 Україні на річницю великої війни (відео)

Український лідер подякував польським партнерам за ініціювання створення танкової коаліції для ЗСУ.

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Перші німецькі танки Leopard 2 вже прибули до України з Польщі. Цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецким у Києві.

"Сьогодні ми повідомляємо про перші танки з Польщі", — заявив Володимир Зеленський.

Український президент наголосив, що польські партнери першими надали нашій країні сучасні танки. Крім того, Польща є одним із засновників танкової коаліції для України.

"Ми зробимо все, щоб цей новий ранковий старт був потужним рухом. Дякую всім нашим партнерам, які вже приєдналися або приєднаються", — сказав президент України.

[ + – ] Зеленський повідомив про перші танки з Польщі (02:00)

Про те, що Україна отримала перші Leopard 2, також повідомляв міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на засіданні Ради національної безпеки 24 лютого. Кількість відправленої техніки наразі не озвучувалася.

"В Україну прибули перші танки Leopard із Польщі. Прем'єр-міністр поїхав до Києва приймати "Леопарди". Ми діємо так, щоб стримати агресора", — сказав голова польського оборонного відомства.

У середу, 22 лютого, представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна заявив, що Польща має намір поставити Україні 14 танків Leopard 2 протягом наступних двох-трьох тижнів. Однак спочатку солдати ЗСУ мають завершити підготовку.

Нагадаємо, що 20 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив про формування щонайменше 2 танкових батальйонів ЗСУ, на озброєнні яких будуть німецькі танки Leopard 2.

Фокус також писав, що 21 лютого з'явилася інформація про те, що Україна може отримати танковий батальйон M1 Abrams раніше кінця року. За даними ЗМІ, в адміністрації Джо Байдена ще не визначилися, яким шляхом передавати ЗСУ американські танки.