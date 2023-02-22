"Сильніше, коли разом": Польща відправить Україні 14 танків Leopard найближчими тижнями, — МЗС країни

У Польщі заявили, що також не проти відправки в Україну винищувачів. Однак для цього необхідно досягти консенсусу з країнами НАТО.

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Польща поставить Україні 14 танків Leopard 2 протягом наступних двох-трьох тижнів. Проте спершу українські солдати мають завершити підготовку. Про це заявив представник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна, пише CNN.

За його словами, Варшава підтримує відправку винищувачів Україні, проте ще належить пройти певний шлях для досягнення консенсусу між країнами НАТО.

"Так само як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб підтримувати українців все більше і більше. Літаки будуть дуже корисні для українців у війні. Проте я оптиміст", — сказав він.

Крім того, він заявив, що Польща дуже сподівається досягти згоди з усіх питань з іншими країнами НАТО.

"Бо альянс сильніший, коли ми разом", — сказав Ясіна.

Раніше Фокус писав, що Резніков розповів, скільки танкових батальйонів Leopard сформують в Україні. У ЗСУ починають формувати батальйони, на озброєнні яких будуть німецькі танки Leopard 1 та Leopard 2, повідомив голова Міністерства оборони.

Також у Міноборони Німеччини заявили, що Україна отримає менше танків Leopard 2, ніж було обіцяно. За словами Бориса Пісторіуса, ФРН та Португалія — єдині дві країни, які взяли на себе зобов'язання відправити версію A6 Leopard 2. Берлін пообіцяв 14 таких одиниць, ще три передасть Португалія.

За інформацією ЗМІ, США поставлять Україні системи для створення керованих бомб. За словами журналістів, бомби з такою системою можуть вражати цілі на відстані приблизно 72 кілометри. Зброя буде спрямована в рамках пакета на 1,85 млрд доларів.