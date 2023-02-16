Україна отримає менше танків Leopard 2, ніж було обіцяно, — Міноборони Німеччини

За словами Бориса Пісторіуса, ФРН та Португалія — єдині дві країни, які взяли на себе зобов'язання відправити версію A6 Leopard 2. Берлін пообіцяв 14 таких одиниць, ще три передасть Португалія.

Related video

Країнам Заходу буде складно зібрати два дивізіони танків Leopard 2 для України, як було обіцяно раніше. Однак союзники щосили намагаються зробити так, щоб це було виконано. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Bloomberg.

За його словами, ФРН та Португалія — єдині дві країни, які взяли на себе зобов'язання відправити версію A6 Leopard 2. Берлін пообіцяв 14 таких одиниць, ще три передасть Португалія.

"Ми не досягнемо розміру батальйону", — сказав міністр.

Пісторіус зазначив, що Польща зібрала майже 30 одиниць старішої версії A4 Leopard 2, що майже достатньо для стандартного українського батальйону чисельністю 31 особа.

Проте більшість з цих танків перебувають у поганому стані й потребують ремонту перед тим, як почати їх використовувати на полі бою. Крім того, ця техніка надійде до України лише наприкінці квітня.

Нагадаємо, 15 лютого ЗМІ повідомляли, що Данія та Нідерланди вийшли з "танкової коаліції" для України. Копенгаген вже не збирається відправляти 44 танки найсучаснішої модифікації. За інформацією журналістів, Фінляндія також замислилася скасувати передавання цієї військової техніки.

7 лютого Пісторіус повідомив, що країни Європи планують передати Україні понад 100 танків Leopard 1A5. До літа має бути поставлено від 20 до 25 одиниць, а до кінця року – до 80