Україна отримає понад 100 танків Leopard 1A5, — Пісторіус

Загалом Федеральна рада безпеки Німеччини видала німецьким військовим компаніям ліцензії на експорт до 178 основних бойових танків Leopard 1A5 для України.

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Глава Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країни Європи планують передати Україні понад 100 танків Leopard 1A5. Про це повідомляє видання Sueddeutsche.

Повідомляється, що Пісторіус анонсував постачання танків Україні під час свого візиту до Києва.

За словами Пісторіуса, Leopard 1 поставлятиметься поетапно. До літа має бути поставлено від 20 до 25 танків, а до кінця року — до 80. Мета полягає в тому, щоб мати понад 100 танків до першого чи другого кварталу 2024 року.

За даними Міноборони Німеччини, Данія і Нідерланди також хочуть взяти участь у передаванні танків Leopard 1 зі своїх запасів, також це питання зараз розглядає Бельгія.

Федеральна рада безпеки видала німецьким військовим компаніям ліцензії на експорт до 178 основних бойових танків Leopard 1A5 для України. Скільки основних бойових танків буде поставлено насправді залежить від проведення ремонтних робіт.

Компанія Rheinmetall запропонувала модернізувати Україні 88 основних бойових танків Leopard 1, підприємство Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft також пропонує свої послуги з відновлення машин.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, в Центрі стратегічних комунікацій заявили про "війну" російської пропаганди, що почалася із західними танками в Україні ще до того, як вони стали на озброєння української армії.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 6 лютого перший бойовий танк Leopard 2 для українських військових від Канади вже був доставлений у Польщу.