Російська пропаганда "воює" із західними танками до їхнього прибуття в Україну, — ЦСК

Російська пропаганда намагається применшити важливість постачання танків Leopard, Challenger та Abrams, вигадуючи історії, що вони нібито непристосовані до умов поточної війни.

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Російська пропаганда почала "воювати" із західними танками в Україні ще до того, як вони стали на озброєння української армії. Це необхідно ворогові, щоб заспокоїти своїх військових, заявили у Центрі стратегічних комунікацій.

У повідомленні вказується, що російська пропаганда почала поширювати новину, що в РФ будуть створені спеціальні "загони мисливців", які знищуватимуть західні танки за хорошу грошову винагороду.

"Російські військові реально бояться появи на полі бою західних танків. Пропаганда намагається якось згладити негативний психологічний ефект", — повідомили в ЦСК.

Таким чином, російські пропагандисти намагаються применшити важливість поставок танків Leopard, Challenger і Abrams, вигадуючи історії, що вони нібито "непристосовані до театру бойових дій, складні для управління українськими екіпажами".

У Центрі стратегічних комунікацій заявили, що анонсовані "загони мисливців" є черговою безглуздою ІПСО.

"Її адресатом є, зокрема, західні політики та компанії-виробники. Росії реально нічого протиставити сучасним західним танкам. Її власний проєкт "Армата", схоже, виявився бутафорією для відмивання бюджетних коштів", — додають у ЦСК.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 7 лютого російська армія втратила відразу три танки на мінному полі під час спроб наступати в районі Вугледару Донецької області.

Крім того, 7 лютого новинний портал Business Insider повідомив, що Федеральний уряд Німеччини дозволить оборонному концерну Rheinmetall та компанії Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) надати 187 танків Leopard 1 Україні.