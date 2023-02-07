Армія РФ за раз втратила три танки Т-90С на мінному полі під Вугледаром (відео)

Окупанти втратили вже 6 експортних модифікацій танків Т-90С. Усі попередні зафіксовані у Херсонській області.

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Російська армія втратила відразу три танки на мінному полі під час спроб наступати в районі Вугледара Донецької області. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

На кадрах видно, що як мінімум один танк повністю знищений внаслідок підриву на протитанковій міні, два інші пошкоджені.

Автор блогу Oryx Якуб Янковський зазначає, що судячи з кадрів, це експортні Т-90С. Він зазначає, що вони мають характерні відмінності — відсутність зазорів між елементами динамічного захисту (ДЗ) та гарматою, бічний вихлоп двигуна та борт танків без ДЗ. Тому він виключив Т-90М та Т-80БВМ, який має бічну спідницю із ДЗ "Релікт".

За підрахунками проекту Oryx ЗС РФ втратили вже 6 танків Т-90С, з яких 1 став трофеєм для ЗСУ.

Т-90С — це експортна версія базового танка Т-90А "Владімір", яка має додаткові елементи динамічного захисту в районі зброї замість інфрачервоних ліхтарів "Штора". Також є відмінності в комплектації, на Т-90С встановлюють досконалішу систему керування вогнем та автомат заряджання. Командир екіпажу набуває повної поінформованості на полі бою.

Нагадаємо, 12 січня ЗСУ вперше затрофеїли російський танк Т-90С. Насамперед їх задокументували в Херсонській області.

5 січня волонтер опублікував відео першого знищеного Т-90С у Херсонській області. А 10 січня у мережі з'явилося відео другого знищеного Т-90С також у Херсонській області.