Армия РФ за раз потеряла три танка Т-90С на минном поле под Угледаром (видео)

Оккупанты потеряли уже 6 экспортных модификаций танков Т-90С. Все предыдущие были зафиксированы в Херсонской области.

Related video

Российская армия потеряла сразу три танка на минном поле в ходе попыток наступать в районе Угледара Донецкой области. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

На кадрах видно, что как минимум один танк был полностью уничтожен в результате подрыва на противотанковой мине, другие два были повреждены.

Автор блога Oryx Якуб Янковский отмечает, что судя по кадрам, это экспортные Т-90С. Он отмечает, что они имеют характерные отличия — отсутствие зазоров между элементами динамической защиты (ДЗ) и пушкой, боковой выхлоп двигателя и борт танков без ДЗ. Поэтому он исключил Т-90М и Т-80БВМ, который имеет боковую юбку с ДЗ "Реликт".

По подсчетам проекта Oryx ВС РФ потеряли уже 6 танков Т-90С, из которых 1 стал трофеем для ВСУ.

Т-90С — это экспортная версия базового танка Т-90А "Владимир", которая имеет дополнительные элементы динамической защиты в районе орудия вместо инфракрасных фонарей "Штора". Также есть отличия в комплектации, на Т-90С устанавливают более совершенную систему управления огнем и автомат заряжания. Командир экипажа получает полную осведомленность на поле боя.

Напомним, 12 января ВСУ впервые затрофеили российский танк Т-90С. До этого всех их задокументировали в Херсонской области.

5 января волонтер опубликовал видео первого уничтоженного Т-90С в Херсонской области. А 10 января в сети появилось видео второго уничтоженного Т-90С также в Херсонской области.