В Херсонской области обнаружили второй уничтоженный Т-90С ВС РФ для экспорта (видео)

Визуально Т-90С отличается от стандартного Т-90А наличием дополнительных элементов динамической защиты на башне. Внутри экспортная версия танка также имеет ряд отличий.

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Украинские военные в ходе освобождения Херсонской области уничтожили как минимум два танка Т-90С, которые предназначались для экспорта. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

В сети опубликовали видео, вероятно, местных жителей, которые показали уничтоженный танк Т-90С. Примечательно, что от удара у машины сорвало башню. Это второй задокументированный случай уничтожения экспортной версии танка Т-90С. Проект подсчета потерь ВС РФ на войне Oryx также отмечает, что это второй Т-90С.

Отмечается, что партия Т-90С предназначалась на экспорт в одну из стран мира, вероятно, Алжир, Туркменистан или Вьетнам.

Т-90С визуально от других машин отличается башней. Вместо прожекторов "Штора" в передней проекции башни на машине установлены дополнительные элементы динамической защиты. Внутри танк также отличаются начинкой. Т-90С имеет более совершенную систему управления огнем, автомат заряжания и пушку.

Утверждается, что экспортная версия имеет программно-технический комплекс для отражения полной картины боя командирую.

Напомним, 5 января волонтер опубликовал видео первого уничтоженного Т-90С в Херсонской области. Российский ВПК не справляется с восстановлением и производством новых танков.

4 октября сообщалось, что ВС РФ начали использовать танки Т-90С, которые должны были поставляться в другие страны.