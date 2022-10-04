ВС РФ начали использовать танки Т-90С, которые предназначались для Индии (фото)

Впервые о передачи в армию РФ экспортных Т-90С стало известно в середине сентября. Сейчас же танки добрались до Украины.

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Российские войска начали использовать экспортный вариант танка Т-90С, который предназначался для Индии. Об этом сообщает Национальный информационный портал "Тиск".

Армия оккупанта испытывает недостаток бронетехники и несет большие потери батальонном-тактических группах. Из-за невозможности восстановить потерянную бронетехнику силами военно-промышленного комплекса РФ, армия начала использовать экспортный вариант танка Т-90С.

[ + – ] Т-90С в Украине

Первые сообщения о передаче в войска РФ танков Т-90С появились 15 сентября. Сейчас появились свидетельства, что индийские экспортные танки доехали до фронта.

Чем отличается экспортная версия Т-90С от обычного Т-90А?

У экспортной версии танка Т-90С отсутствуют элементы комплекса электронно-оптической активной защиты "Штора-1". Характерным отличием является наличие дополнительного блока динамической защиты на башне в экспортной версии Т-90, а также дымовая установка 902 "Туча". Также в Т-90С устанавливают кондиционер для экипажа, и новую сварную башню.

Индия производит на своей территории танки Т-90S по лицензии "Уралвагонзавода". Местное название танка Bhishma. Машину оснащают двигателем В-92С2 на 1000 лошадиных сил.

Напомним, в ходе освобождения Лимана ВСУ захватили десятки единиц вражеской бронетехники. Среди них несколько танков Т-90А, БТР-82 и различные БМП.

Ранее стало известно, что ВС РФ бросила два Т-90А при попытке контратаковать ВСУ в Харьковской области.