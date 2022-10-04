ЗС РФ почали використовувати танки Т-90С, які призначалися для Індії (фото)

Вперше про передачу в армію РФ експортних Т-90С стало відомо в середині вересня. Зараз же танки дісталися України.

Related video

Російські війська почали використовувати експортний варіант танка Т-90С, який призначався Індії. Про це повідомляє Національний інформаційний портал "Тиск".

Армія окупанта відчуває брак бронетехніки і зазнає великих втрат батальйонно-тактичних груп. Через неможливість відновити втрачену бронетехніку силами військово-промислового комплексу РФ армія почала використовувати експортний варіант танка Т-90С.

[ + – ] Т-90С в Україні

Перші повідомлення про передачу до військ РФ танків Т-90С з'явилися 15 вересня. Наразі з'явилися свідчення, що індійські експортні танки доїхали до фронту.

Чим відрізняється експортна версія Т-90С від звичайного Т-90А?

Експортна версія танка Т-90С не має елементів комплексу електронно-оптичного активного захисту "Штора-1". Характерною відмінністю є наявність додаткового блоку динамічного захисту на башті експортної версії Т-90, а також димова установка 902 "Хмара". Також в Т-90С встановлюють кондиціонер для екіпажу та нову зварену башту.

Індія виготовляє на своїй території танки Т-90S за ліцензією "Уралвагонзаводу". Місцева назва танка Bhishma. Машину оснащують двигуном В-92С2 на 1000 кінських сил.

Нагадаємо, в ході звільнення Лимана ЗСУ захопили десятки одиниць ворожої бронетехніки. Серед них кілька танків Т-90А, БТР-82 та різні БМП.

Раніше стало відомо, що ЗС РФ кинули два Т-90А під час спроби контратакувати ЗСУ у Харківській області.