Чергові трофеї для ЗСУ: армія РФ залишила два Т-90А при спробі контратакувати (відео)

У Харківській області ЗС РФ намагалися контратакувати, але екіпажі двох танків не впоралися із завданням. Один із них застряг у болоті, а другий зійшов із траси і застряг.

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При спробі контратакувати на Харківщині російські окупанти кинули два танки. OSINT-аналітики Kriegsforscher опублікували відео з двома покинутими Т-90А.

Опубліковане відео датується 24 вересня. На ньому видно два танки — один із них застряг у невеликому болоті, а другий з'їхав з траси та "сів" на ґрунт. Обидва танки кинуті через невдалу спробу контратакувати позиції ЗСУ.

Як зазначають аналітики, судячи з відео, техніка виглядає в ідеальному стані. Українські військові зможуть швидко повернути танки в стрій, але вже у своїх лавах.

Автори не вказують на відео Т-90А або Т-90А "Володимир". Імовірніше, що йдеться про версію "Володимир", оскільки це серійна версія танка. Серед особливостей техніки це двигун на 1000 кінських сил, покращена зварна вежа та гармата. На озброєнні російської армії перебуває з 2005 року. Т-90 — це російська модифікація радянських танків Т-72.

Нагадаємо, ЗСУ вперше затрофеїли російський танк Т-90М "Прорив" — це один із найтехнологічніших танків в армії країни-агресора.

Раніше українські військові затрофеїли російські високоточні боєприпаси для танків ЗУБК-14. Вартість одного пострілу складає близько 40 тисяч доларів.