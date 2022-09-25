Очередные трофеи для ВСУ: армия РФ бросила два Т-90А при попытке контратаковать (видео)

В Харьковской области ВС РФ пытались контратаковать, но экипажи двух танков не справились с задачей. Один из них застрял в болоте, а второй сошел с трассы и застрял.

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При попытке контратаковать в Харьковской области российские оккупанты бросили два танка. OSINT-аналитики Kriegsforscher опубликовали видео с двумя брошенными Т-90А.

Опубликованное видео датируется 24 сентября. На нем видны два танка — один из них застрял в небольшом болоте, а второй съехал с трассы и "сел" на грунт. Оба танка были брошены при неудачной попытке контратаковать позиции ВСУ.

Как отмечают аналитики, судя по видео, техника выглядит в идеальном состоянии. Украинские военные смогут быстро вернуть танки в строй, но уже в своих рядах.

Авторы не указывают, на видео Т-90А или Т-90А "Владимир". Более вероятно, что речь идет о версии "Владимир" так как это серийная версия танка. Среди особенностей техники это двигатель на 1000 лошадиных сил,, улучшенная сварная башня и пушка. На вооружении российской армии находится с 2005 года. Т-90 — это российская модификация советских танков Т-72.

Напомним, ВСУ впервые затрофеили российский танк Т-90М "Прорыв" — это один из самых технологичных танков в армии страны-агрессора.

Ранее украинские военные затрофеили российские высокоточные боеприпасы для танков ЗУБК-14. Стоимость одного выстрела составляет около 40 тысяч долларов.