Т-90, БТРи та БМП: нове постачання "ленд-лізу" від РФ в процесі звільнення Лимана (відео)

Українські сили оборони знову отримали різноманітний арсенал російської техніки, який тепер використовуватиметься проти окупантів.

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У процесі контрнаступу ЗСУ, Сили оборони України отримали велику кількість трофейної техніки, враховуючи розрекламовані танки Т-90. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Бійці Нацгвардії, десантники та тероборони під час звільнення Лимана та сусідніх населених пунктів захопили велику кількість трофейної техніки. Серед них є кілька танків Т-90А, БТР-82 та різні БМП. Російські окупанти разом із проксі втекли з поля бою, кидаючи техніку.

Один із бійців зняв відео, на якому показує захоплену техніку на одній з баз ворога. На ній зображено декілька БТР-82, БМП та іншої техніки, враховуючи військові вантажівки. Бійці ЗСУ на частину з них нанесли свої розпізнавальні знаки у вигляді хрестів і затерли російські "z".

Також українські захисники захопили велику кількість російських танків. Особливо виділяється на фоні інших Т-90А, які широко розрекламовані в РФ. За даними Oryx, ЗСУ захопили як мінімум 12 танків Т-90А з початку повномасштабного вторгнення, як мінімум 4 з них було отримано в останні 10 днів.

[ + – ] Трофейний Т-90А

Крім бронетехніки, українські військові також отримали різне озброєння і боєприпаси до нього. Зокрема автоматичні гранатомети та боєприпаси до нього. Це один із прикладів відео, кількість отриманої зброї може бути в рази більшою.

[ + – ] Трофейні АГС

Нагадаємо, вдень 1 жовтня ЗСУ звільнили 5 населених пунктів навколо Лимана. Російське угруповання опинилося в оточенні.

В Інституті вивчення війни вважають, що провал РФ у Лимані підірвав авторитет Путіна. Цьому сприяли найближчі соратники президента РФ Кадиров і Пригожин.