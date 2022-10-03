Т-90, БТРы и БМП: новая поставка "ленд-лиза" от РФ в ходе освобождения Лимана (видео)

Украинские силы обороны снова заполучили разнообразный арсенал российской техники, который теперь будет использоваться против оккупантов.

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В ходе контрнаступления ВСУ, Силы обороны Украины заполучили большое количество трофейной техники, включая разрекламированные танки Т-90. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Бойцы Нацгвардии, десантники и теробороны в ходе освобождения Лимана и соседних населенных пунктов захватили большое количество трофейной техники. Среди них есть несколько танков Т-90А, БТР-82 и различные БМП. Российские оккупанты вместе с прокси бежали с поля боя, бросая технику.

Один из бойцов снял видео, на котором показывает захваченную технику на одной из баз врага. На ней изображено несколько БТР-82, БМП и другой техники, включая военные грузовики. Бойцы ВСУ на часть из них нанесли свои опознавательные знаки в виде крестов и затерли российские "z".

Также украинские защитники захватали большое количество российских танков. Особенно выделяется на фоне других Т-90А, которые широко разрекламированы в РФ. По данным Oryx, ВСУ захватили как минимум 12 танков Т-90А с начала полномасштабного вторжения, как минимум 4 из них были получены в последние 10 дней.

[ + – ] Трофейный Т-90А

Помимо бронетехники украинские военные также заполучили различное вооружение и боеприпасы к нему. В частности автоматические гранатометы и боеприпасы к нему. Это один из примеров видео, количество полученного оружия может быть в разы больше.

[ + – ] Трофейные АГС

Напомним, днем 1 октября ВСУ освободили 5 населенных пунктов вокруг Лимана. Российская группировка оказалась в окружении.

В Институте изучения войны считают, что провал РФ в Лимане подовая авторитет Путина. Этому способствовали ближайшие соратники президента РФ Кадыров и Пригожин.