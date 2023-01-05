Зафиксирована первая потеря экспортной версии танка Т-90С в ВС РФ в Украине (фото)

Российский ВПК не справляется с восстановлением и производством танков, поэтому они сняли контрактные машины и передали их в армию.

Related video

Армия РФ потеряла танк Т-90С, который должен был идти на экспорт в третьи страны. Об этом сообщает автор проекта Oryx Якуб Яновский.

Осенью российская армия получила на вооружение танки Т-90С, которые предназначались для экспорта. 4 января в сети опубликовали первый зафиксированный случай потери машины данной модификации. Среди возможных вариантов, куда должны были поступить Т-90С называют Алжир, Туркменистан или Вьетнам с Индией.

[ + – ] Уничтоженный Т-90С [ + – ] Уничтоженный Т-90С

Янковский отмечает, что поступление на вооружение экспортных Т-90С может означать, что ВС РФ понесли тяжелые потери в бронетехники и оборонка не способна их восполнять. Также есть проблемы у врага с ремонтном и восстановлениям поврежденных машин.

В чем отличие танка Т-90С от базовой версии?

Т-90С оснащают новой башней, которая не имеет инфракрасных прожекторов "Штора". Вместо него устанавливают дополнительные элементы динамической защиты. Также Т-90С имеет усовершенствованную систему управления огнем, автомат заряжания и орудие. На фотографиях у танка ВС РФ отвалилась пушка.

[ + – ] Уничтоженный Т-90С армии РФ

Утверждается, что в Т-90С установлен программно-технический комплекс, который дает командиру экипажа полную картину боя. В отличие от Т-90А в армии РФ, экспортная версия оснащается автоматической коробкой передач.

[ + – ] Базовый Т-90А с прожекторами "Штора" [ + – ] Экспортный Т-90С без "Шторы", но с дополнительными элементами ДЗ

Напомним, 4 октября сообщалось, что ВС РФ начали использовать танки Т-90С, которые должны были поставляться в другие страны.

2 января американский Javelin уничтожил российский танк Т-90М "Прорыв". Наблюдение за поражением вражеского танка велось из ПТРК "Стугна-П".