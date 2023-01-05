Зафіксовано першу втрату експортної версії танка Т-90С у ЗС РФ в Україні (фото)

Російський ВПК не справляється з відновленням і виробництвом танків, тому вони зняли контрактні машини та передали їх в армію.

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Армія РФ втратила танк Т-90С, який мав іти на експорт у треті країни. Про це повідомляє автор проєкту Oryx Якуб Яновський.

Восени російська армія отримала озброєння танки Т-90С, які призначалися на експорт. 4 січня в мережі опублікували перший зафіксований випадок втрати машини цієї модифікації. Серед можливих варіантів, куди мали надійти Т-90С, називають Алжир, Туркменістан або В'єтнам із Індією.

[ + – ] Знищений Т-90С [ + – ] Знищений Т-90С

Янковський зазначає, що надходження на озброєння експортних Т-90С може означати, що ЗС РФ зазнала тяжких втрат у бронетехніці й оборонка не здатна їх заповнювати. Також є проблеми у ворога з ремонтом і відновленням пошкоджених машин.

У чому відмінність танка Т-90С від базової версії?

Т-90С оснащують новою вежею, яка не має інфрачервоних прожекторів "Штора". Замість них встановлюють додаткові елементи динамічного захисту. Також Т-90С має вдосконалену систему управління вогнем, автомат заряджання та зброю. На фотографіях у танка ЗС РФ відвалилася гармата.

[ + – ] Знищений Т-90С армії РФ

Стверджується, що в Т-90С встановлено програмно-технічний комплекс, який дає командиру екіпажу повну картину бою. На відміну від Т-90А в армії РФ, експортна версія оснащується автоматичною коробкою передач.

[ + – ] Базовий Т-90А із прожекторами "Штора" [ + – ] Експортний Т-90С без "Штори", але з додатковими елементами ДЗ

Нагадаємо, 4 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ почали використовувати танки Т-90С, які мали постачатися в інші країни.

2 січня американський Javelin знищив російський танк Т-90М "Прорив". Спостереження за ураженням ворожого танка велося з ПТРК "Стугна-П".