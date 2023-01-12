Экспорт удался: ВСУ впервые затрофеили российский танк Т-90С для продажи зарубеж (видео)

Российская армия потеряла уже как минимум 3 экспортных Т-90С, два из которых уничтожены. Всех их задокументировали в Херсонской области.

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Украинские военные впервые захватили экспортную версию танка Т-90С. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

В сети появилось первое видео с российским танком Т-90С, который не был уничтожен, а попал в руки вооруженных сил Украины. Заявляется, что ролик был снят в Херсонской области. Все предыдущие уничтоженные Т-90С также были зафиксированы в Херсонской области.

РФ снимает с экспорта танки Т-90С из-за высокого уровня потерь в регулярной армии и невозможности их быстрого восполнения, отмечают аналитики.

Визуально Т-90С отличается от Т-90А башней. У экспортной версии нет инфракрасных прожекторов "Штора" в лобовой части. Вместо этого на башню установили дополнительные элементы динамической защиты. Также есть отличия и в комплектации машин. В Т-90С установлена более совершенная система управления огнем, автомат заряжания и пушка. Также экспортная версия оснащается программно-техническим комплексом, которая дает осведомленность о ситуации на поле боя для командира экипажа.

Напомним, 5 января волонтер опубликовал видео первого уничтоженного Т-90С в Херсонской области.

10 января в сети появилось видео второго уничтоженного Т-90С также в Херсонской области.

4 октября сообщалось, что ВС РФ начали использовать танки Т-90С, которые должны были поставляться в другие страны.