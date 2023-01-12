Експорт вдався: ЗСУ вперше затрофеїли російський танк Т-90С для продажу за кордон (відео)

Російська армія втратила вже як мінімум 3 експортні Т-90С, два з яких знищені. Усіх їх задокументували на Херсонщині.

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Українські військові вперше захопили експортну версію танка Т-90С. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

У мережі з'явилося перше відео з російським танком Т-90С, який не було знищено, він потрапив до рук збройних сил України. Заявляється, що ролик було знято на Херсонщині. Усі попередні знищені Т-90С також були зафіксовані у Херсонській області.

РФ знімає з експорту танки Т-90С через високий рівень втрат у регулярній армії та неможливість їх швидкого поповнення, зазначають аналітики.

Візуально Т-90С відрізняється від Т-90А вежею. Експортна версія не має інфрачервоних прожекторів "Штора" в лобовій частині. Натомість на вежу встановили додаткові елементи динамічного захисту. Також є відмінності у комплектації машин. У Т-90С встановлена більш досконала система управління вогнем, автомат заряджання та гармата. Також експортна версія оснащується програмно-технічним комплексом, що дає обізнаність щодо ситуації на полі бою для командира екіпажу.

Нагадаємо, 5 січня волонтер опублікував відео першого знищеного Т-90С у Херсонській області.

10 січня у мережі з'явилося відео другого знищеного Т-90С також у Херсонській області.

4 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ почали використовувати танки Т-90С, які мали поставлятися до інших країн.