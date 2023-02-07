Российская пропаганда "воюет" с западными танками до их прибытия в Украину, — ЦСК

Российская пропаганда пытается приуменьшить важность поставок танков Leopard, Challenger и Abrams, выдумывая истории, что они якобы неприспособленны к условиям текущей войны.

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Российская пропаганда начала "воевать" с западными танками в Украине еще до того, как они стали на вооружение украинской армии. Это необходимо врагу, чтобы успокоить своих военных, заявили в Центре стратегических коммуникаций.

В сообщении указывается, что российская пропаганда начала разгонять новость, что в РФ будут созданий специальных "отряды охотников", которые будут уничтожать западные танки за хорошее денежное вознаграждение.

"Российские военные реально боятся появления на поле боя западных танков. Пропаганда пытается как-то сгладить негативный психологический эффект", — сообщили в ЦСК.

Таким образом российские пропагандисты пытаются приуменьшить важность поставок танков Leopard, Challenger и Abrams, выдумывая истории, что они якобы "неприспособленны к театру боевых действий, сложности для управления украинскими экипажами".

В Центре стратегических коммуникаций заявили, что анонсированные "отряды охотников" являются очередной бестолковой ИПСО.

"Ее адресатом являются, в частности, западные политики и компании-производители. России реально нечего противопоставить современным западным танкам. Ее собственный проект "Армата", похоже, оказался бутафорией для отмывания бюджетных средств", — добавляют в ЦСК.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 7 февраля российская армия потеряла сразу три танка на минном поле в ходе попыток наступать в районе Угледара Донецкой области.

Кроме того, 7 февраля новостной портал Business Insider сообщил, что Федеральное правительство Германии разрешит оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) предоставить 187 танков Leopard 1 Украине.