Запоздалое решение: Германия разрешит поставку 187 танков Leopard 1 Украине, — СМИ

По информации журналистов, танки будут поставлены не ранее середины 2023 года. Однако финансирование ремонта машин еще не обеспечено — этот вопрос будет решен позже.

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Федеральное правительство Германии разрешит оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) предоставить 187 танков Leopard 1 Украине. Об этом 7 февраля сообщили в новостном портале Business Insider.

В публикации уточняется, что правительство ФРГ дало добро на экспорт в Украину 88 танков Leopard 1 от компании Rheinmetall и 99 машин — от FFG. По словам журналистов, официальное разрешение должно быть озвучено сегодня, 7 февраля.

"По сравнению с 14 танками Leopard 2, о которых канцлер Шольц объявил для Украины почти две недели назад, поставки 187 танков гораздо более старого типа Leopard 1 сравнительно кажутся очень большими", — пишут обозреватели.

В то же время отмечается, что при более подробном рассмотрении вопроса экспортная поставка старых первых моделей Leopard имеет довольно незначительное значение для дальнейшего хода войны в Украине. Кроме того первые танки будут поставлены не ранее середины 2023 года, а финансирование ремонта машин еще не обеспечено — этот вопрос будет уточнен в ближайшие несколько недель, пишут журналисты со ссылкой на источники в правительственных кругах.

"Все зависит от финансирования. Пока неясно, будут ли в итоге все 187 единиц Leopard 1 в боеспособном состоянии или многие машины придется использовать в качестве запасных частей" — отмечают авторы публикации.

Комментируя военную помощь Германии обозреватели приходят к выводу, что ввиду вероятности ближайшего наступления российских войск в Украине, танки Leopard 1, как и Leopard 2 придут слишком поздно.

"Слишком долго правительство Германии медлило с поставкой боевых танков — и тем самым мало помогло Украине с точки зрения политической стратегии", — подытожили обозреватели.

Ранее журналисты Neue Zürcher Zeitung сообщили, что Канцлер Германии Олаф Шольц до последнего момента не планировал предоставлять Украине немецкие танки Leopard 2, поскольку не верил в решение Белого дома предоставить танки со своей стороны. При этом сам Шольц утверждал, что решение принималось долго из-за следования долгосрочному плану, согласованному с США.