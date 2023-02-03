Шольц не планировал поставлять Украине танки Leopard: СМИ назвали три признака

По словам журналистов, пока Олаф Шольц говорит о долгом согласовании планов с США, факты указывают на то, что канцлер был вынужден изменить свою позицию о танках в последний момент.

Related video

Канцлер Германии Олаф Шольц до последнего момента не планировал предоставлять Украине немецкие танки Leopard 2, так как считал, что Соединенные Штаты Америки также не передадут ВСУ свои танки. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.

В публикации говорится, что на следующий день после разблокировки поставок Leopard 2 в Украину, Шольц позиционировал себя как "проницательный стратег". Политик утверждал, что решение принималось долго из-за следования долгосрочному плану, согласованному с партнерами, в частности с США.

Однако журналисты указали на три факта, которые могут говорить о том, что немецкий канцлер не собирался предоставлять Leopard 2 до самого конца и тем самым поставил себя в затруднительное положение.

Как принималось решение в Вашингтоне

СМИ удалось пообщаться с двумя влиятельными иностранными политиками, которые утверждают, что в середине января президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу оценить, готовы ли Украина и РФ к мирным переговорам.

В результате американский президент был уведомлен о том, что обе стороны отвергли условия друг друга, так как украинцы не намерены отказываться от своих территорий, а в Кремле были уверены в своем успехе в долгосрочной перспективе.

"Предложение Киеву гласило: мир в обмен на землю, предложение Москве: земля в обмен на мир. Говорят, что "земля" составляла около 20 процентов территории Украины", — отмечают журналисты.

По словам упомянутых политиков, Байден рассматривал вариант отказа от части украинских территорий, чтобы быстрее завершить войну и переключить внимание на Китай. Такой же позиции придерживались советник по безопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Уильям Бернс.

Противоположные взгляды были у государственного секретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина. По их мнению, США должны были усилить военную поддержку Украины, чтобы не дать РФ нарушить мировой порядок.

По данным, полученным журналистами, Бернс провалил свою дипломатическую миссию в Украине и России, после чего президент США решил пойти на условие Шольца и одобрить отправку танков M1 Abrams в Украину.

Шольц не был готов к решению Байдена

Журналисты считают, что решение США о поставках Украине своих танков, вероятно застало Олафа Шольца врасплох.

Об этом говорит тот факт, что вечером 24 января, когда канцлер принял решение о поставке ВСУ Leopard 2, МИД Германии разослало своим дипломатическим представительствам в других странах "правила официального языка для дипломатов".

В секретном сообщении министерства шла речь о том, что правительство Германии "еще не приняло решение по вопросу о поставке боевых танков из Германии", а также о том, что "все еще есть необходимость обсуждения вопроса о возможной поставке Leopard 2".

Журналисты пришли к выводу, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок не была предупреждена о решении властей, а Олаф Шольц до последнего не рассматривал вариант, при котором Байден примет сторону Блинкена и Остина касательно поставок танков.

В ФРГ не проводили инвентаризацию танков

На встрече союзников Украины на авиабазе в Рамштайне 20 января новый министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о намерении выяснить точное количество танков Leopard, чтобы определить, сколько единиц техники можно было бы отправить в Украину.

После этого депутат от христианско-демократической партии Николас Циппелиус спросил секретаря Минобороны Симтье Меллер, проверяло ли правительство наличие танков для возможной отправки в Украину в 2022 году, на что получил отрицательный ответ.

"Не было проведено комплексной и детальной проверки наличия на складах Бундесвера боевых танков и бронетранспортеров в контексте возможных поставок в Украину. Единой позиции среди сторонников Украины по возможной поставке упомянутых систем вооружения не было", — ответила Меллер.

По итогу СМИ считают, что в Германии не готовились к поставкам танков Leopard в Украину так как полагали, что американцы также не решатся на это. Журналисты отмечают, что упомянутые факты выставляют канцлера Шольца не в лучшем свете и наносят удар по имиджу ФРГ.

Напомним, что 27 января командир 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Александр Охрименко заявил, что его бойцы знакомы с танками Leopard 2. В ходе европейских танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge танкисты 14-й бригады представляли ВСУ.

Фокус также писал о том, что 30 января стало известно о том, что Германия отправит Украине 14 танков Leopard 2 из воинской части в Аугустдорфе на северо-западе ФРГ. Машины принадлежат 203-му танковому батальону 21-й танковой бригады.