Экс-министр обороны ФРГ запретила инвентаризацию Leopard за неделю до ухода, — Business Insider

По информации журналистов, Кристина Ламбрехт, возможно, пыталась увести федерального канцлера Олафа Шольца из-под давления партнеров, которые подталкивают его к началу поставок Киеву тяжелых вооружений.

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Бывшая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за несколько дней до того, как подать в отставку, запретила представителям ведомства инвентаризировать танки Leopard 1 и Leopard 2, которые находятся на вооружении армии страны, сообщает Business Insider, ссылаясь на источники в министерстве.

Отмечается, что таким образом Лампрехт, возможно, пыталась увести федерального канцлера Олафа Шольца из-под давления партнеров, которые подталкивают ФРГ к поставкам Киеву основных тяжелых вооружений.

По словам источников журналистов в Минобороны Германии, если бы в прессе появились сообщения о том, что представители ведомства подсчитывают танки, это могло быть воспринято как подготовка к поставкам вооружений.

Кристина Ламбрехт, руководившая оборонным ведомством с конца 2021 года, подала в отставку 16 января. Вакантный пост занял Борис Писториус, прежде возглавлявший МВД земли Нижняя Саксония.

После недавней встречи в формате "Рамштайн", главным вопросом которой была передача Украине основных танков Бундесвера Leopard 2, Писториус распорядился о необходимости выяснить точное количество имеющихся "Леопардов", чтобы определить, сколько единиц тяжелой техники можно было бы отправить в Украину.

Накануне вечером 20 января, после того, как стало известно, что после восьмого "Рамштайна" решение о поставках Leopard 2 принято не было, находящиеся в Германии украинцы устроили митинг перед Бундесвером, требуя все же начать поставки танков.

Ранее Фокус сообщал, что министр обороны Украины Алексей Резников, резюмируя итоги саммита на авиабазе "Рамштайн", сообщил, что многие союзники объявили о своих пакетах военной помощи "за закрытыми дверями".