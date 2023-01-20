Требуют передать Leopard 2: украинцы вышли на митинг под Бундесвер в Германии (видео)

Толпа из нескольких тысяч мужчин и женщин скандировала слоган "Нам нужны танки!" и размахивала украинскими флагами.

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В пятницу вечером, 20 января, тысячи украинцев вышли на митинг в центр Берлина требовать от правительства Германии передать Вооруженным силам Украины танки Leopard 2. Видеокадры с митинга опубликовал в Твиттере блогер и журналист под ником NOËL.

Возле Бундесвера собрались мужчины, женщины и даже подростки. Некоторые принесли флаги Украины. А кто-то накинул полотнище флага просто себе на плечи.

Люди включили на смартфонах фонарики и направили их свет в сторону здания Бундесвера.

"Нам нужны танки!" — скандировала толпа.

Танки Leopard 2: почему Украина их не получила

На восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне не приняли решение о передаче танков Leopard 2 Украине.

"Мы обсуждали возможную поставку танков Leopard 2, однако договорится не удалось. Среди партнеров нет единого мнения", — сказал министр обороны Германии Борис Писториус во время общения с журналистами.

По его словам, есть веские причины для отправки необходимой военной техники ВСУ, но также есть причины, чтобы этого не делать.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции по итогам встречи "Рамштайн-8", выразил мнение, что, хотя договориться о поставках Украине танков Leopard не удалось, для ВСУ открываются хорошие перспективы и с тем пакетом военной техники, предоставление которого не вызвало разногласий между странами-союзницами.

Также он напомнил, что необходимые украинцам танки готова предложить Польша и для этого ей не нужно одобрение Германии.

Напомним, Словакия и Чехия согласились передать Украине 30 немецких танков Leopard 2 — по 2 танка в месяц. Взамен эти государства получат от Германии меньшее количество отремонтированных Leopard 2A4.

Фокус также писал, что депутаты Европарламента в ежегодном отчете за 2022 год "О реализации Совместной политики безопасности и обороны ЕС" официально обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом направить Украине танки Leopard 2, а также системы ПВО.