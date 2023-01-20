Вимагають передати Leopard 2: українці вийшли на мітинг під Бундесвер у Німеччині (відео)

Натовп із кількох тисяч чоловіків і жінок скандував слоган "Нам потрібні танки!" та розмахувала українськими прапорами.

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У п'ятницю ввечері, 20 січня, тисячі українців вийшли на мітинг у центр Берліна вимагати від уряду Німеччини передати Збройним силам України танки Leopard 2. Відеокадри з мітингу опублікував у "Твіттері" блогер і журналіст під ніком NOËL.

Біля Бундесверу зібралися чоловіки, жінки та навіть підлітки. Дехто приніс прапори України. А хтось накинув полотнище прапора просто собі на плечі.

Люди увімкнули на смартфонах ліхтарики та направили їхнє світло в бік будівлі Бундесверу.

"Нам потрібні танки!" — скандував натовп.

Танки Leopard 2: чому Україна їх не отримала

На восьмому засіданні Контактної групи з оборони України в "Рамштайні" не ухвалили рішення про передачу танків Leopard 2 Україні.

"Ми обговорювали можливе постачання танків Leopard 2, проте домовитися не вдалося. Серед партнерів немає єдиної думки", — сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спілкування з журналістами.

За його словами, є вагомі причини для відправки необхідної військової техніки ЗСУ, але також є причини, щоб цього не робити.

Зі свого боку, глава Пентагону Ллойд Остін, виступаючи на пресконференції за підсумками зустрічі "Рамштайн-8", висловив думку, що, хоча домовитися про постачання Україні танків Leopard не вдалося, для ЗСУ відкриваються хороші перспективи і з тим пакетом військової техніки, надання якого не викликало розбіжностей між країнами-союзницями.

Також він нагадав, що необхідні українцям танки готова запропонувати Польща, і для цього їй не потрібне схвалення Німеччини.

Нагадаємо, Словаччина та Чехія погодилися передати Україні 30 німецьких танків Leopard 2 — по 2 танки на місяць. Натомість ці держави отримають від Німеччини меншу кількість відремонтованих Leopard 2A4.

Фокус також писав, що депутати Європарламенту в щорічному звіті за 2022 рік "Про реалізацію Спільної політики безпеки та оборони ЄС" офіційно звернулися до канцлера ФРН Олафа Шольца із закликом направити Україні танки Leopard 2, а також системи ППО.