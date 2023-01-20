Дві країни погодилися передати Україні 30 танків Leopard 2, — ЗМІ

У разі досягнення угоди може йтися про постачання 2 танків Leopard 2 на місяць за умови, що витрати за це Німеччина візьме на себе.

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Словаччина та Чехія погодилися передати Україні 30 німецьких танків Leopard 2 — по 2 танки на місяць. Натомість ці держави отримають від Німеччини меншу кількість відремонтованих Leopard 2A4. Про це повідомляє німецьке видання FAZ із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

"Словаччина та Чехія підтримують ідею постачання в Україну важких основних бойових танків Leopard 2 німецького виробництва", — йдеться у публікації.

За даними журналістів, у межах процесу передавання Німеччина погодилася замінити Словаччині та Чехії техніку на відремонтовані Leopard 2A4 — перші одиниці техніки вже були доставлені до Праги та Братислави у грудні. Крім цього ЗМІ стало відомо, що в межах засідання міністрів оборони країн-партнерів України 20 січня на німецькій базі "Рамштайн" обидві країни можуть запропонувати відправити німецькі танки в Україну — йдеться про кількість 30 машин, які були придбані та поставлені на зберігання після списання зі складів Швейцарії та Німеччини.

У публікації йдеться, що згідно з планом, Словаччина та Чехія хочуть виступити за постачання приблизно 2 танків на місяць, за умови, що витрати за це бере на себе ФРН.

Водночас є низка нюансів, пов'язаних із передаванням Leopard 2 Україні, пишуть журналісти. Зокрема проблема полягає в тому, що необхідно навчити український екіпаж і налагодити постачання запчастин, що важко для ФРН. Крім того, джерела видання у військових колах зазначають, що може бути розглянуто питання про передавання Україні більшої кількості старіших Leopard 1, з яких приблизно 150 досі перебувають на зберіганні.

Нагадаємо, у Німеччині відбувається засідання "Рамштайн". Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що зараз відбувається переломний момент на війні. Тому Захід має посилювати допомогу українській армії.

20 січня ЗМІ вже склали список того, що Захід пообіцяв Україні перед "Рамштайном".

Зі свого боку Міністерство оборони України акцентувало увагу на тому, що держава наразі потребує танків, артилерії та боєприпасів.