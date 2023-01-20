"Вирішальна битва десятиліття": що сказав Ллойд Остін на засіданні "Рамштайн" (відео)

За словами глави Пентагону, РФ перегруповує свої сили, незважаючи на великі втрати. Тому партнери мають лише посилювати допомогу Україні.

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Міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання "Рамштайн-8" заявив, що війна в Україні досягла переломного моменту. Про це стало відомо з трансляції на YouTube.

Володимир Путін продовжує свою війну, Захід має зруйнувати весь його план, заявив Ллойд Остін. За його словами, зараз відбувається вирішальна битва всього десятиліття. Партнери продовжуватимуть допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно.

Що очікувати від "Рамштайн-8"

Російська армія зазнає великих втрат і в них закінчуються боєприпаси. США ж із партнерами допомагають вільній і незалежній Україні, щоб завоювати перемогу на полі бою. Остін зазначив, що Польща є лідером із постачання Україні бронетехніки та навчання українських солдат. Німеччина передасть Україні ЗРК та броньовані машини. Усі партнери продовжують покращувати підготовку бійців ЗСУ.

"Ми обговорюватимемо ситуацію на полі бою, нинішню ситуацію, а також аналізуватимемо потреби у постачаннях важкої бронетехніки й озброєння", — анонсував тему засідання Ллойд Остін.

Росія, за словами глави Пентагону, перегруповується та набирає нових солдат. Партнерам важливо допомагати Україні. Допомога має лише посилюватися.

Нагадаємо, 20 січня у ЗМІ писали, що Нідерланди готові розглянути можливість постачання винищувачів F-16 Україні.

Також 20 січня опублікували інфографіку, скільки зброї анонсували Україні західні партнери. У списку бронетехніка, вертольоти, ракети та ППО.