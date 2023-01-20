"Решающая битва десятилетия": что сказал Ллойд Остин на заседании "Рамштайн" (видео)

По словам главы Пентагона, РФ перегруппировывает свои силы несмотря на большие потери. Поэтому партнеры должны только усиливать помощь Украине.

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Министр обороны США Ллойд Остин на начале заседания "Рамштайн-8" заявил, что война в Украине достигла переломного момента. Об этом стало известно из трансляции на YouTube.

Владимир Путин продолжает свою войну, Запад должен разрушить все его план, заявил Ллойд Остин. По его словам, сейчас происходит решающая битва всего десятилетия. Партнеры будут продолжать помогать Украине столько, сколько будет нужно.

Что ожидать от "Рамштайн-8"

Российская армия несет большие потери и у них заканчиваются боеприпасы. США же с партнерами помогают свободной и независимой Украине, чтобы завоевать победу на поле боя. Остин отметил, что Польша является лидером по поставкам Украине бронетехники и обучению украинских солдат. Германия передаст Украине ЗРК и бронированные машины. Все партнеры продолжают улучшить подготовку бойцов ВСУ.

"Мы будем обсуждать ситуацию на поле боя, нынешнюю ситуацию, а также анализировать потребности в поставках тяжелой бронетехники и вооружения", — анонсировал тему заседания Ллойд Остин.

Россия, по словам главы Пентагона, перегруппировывается и набирает новых солдат. Партнерам важно помогать Украине. Помощь должна только усиливаться.

Напомним, 20 января в СМИ писали, что Нидерланды готовы рассмотреть возможность поставок истребителей F-16 Украине.

Также 20 января опубликовали инфографику, сколько оружия анонсировали Украине западные партнеры. В списке бронетехника, вертолеты, ракеты и ПВО.