Перед Рамштайном: какое оружие Запад уже пообещал Украине (инфографика)

Силы обороны усилят практически всеми видами оружия начиная от ПТРК и ракет для ПВО, заканчивая вертолетами, бронетехникой и зенитно-ракетными комплексами.

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20 января на авиабазе Рамштайн в Германии проходит заседание министров обороны. Перед этим многие страны уже анонсировали много вооружения. Портал "Слово и дело" составили инфографику по всем вооружениям, которое получит украинская армия.

Больше всего оружия, боеприпасов и бронетехники передадут из США и Великобритании. Однако другие страны также передадут важную бронетехнику для украинской армии. ВСУ усилят артиллерией, БТРами, БМП, броневиками, средствами ПВО, сотни тысячами боеприпасов и миллионы патронов.

Украинская армия получит танки из Чехии и Польши, ЗРК Patriot из Нидерландов и Германии, САУ из Швеции и США, вертолеты из Латвии и Литвы. А также ряд другого вооружения.

[ + – ] Вооружение для украинской армии

Впервые ВСУ усилят западной бронетехникой: Франция передаст ББМП AMX-10RC и БТР Bastion, США Stryker и M2 Bradley, Германия БМП Marder, Швеция — CV90.

Напомним, 19 января сразу несколько стран анонсировали крупнейшие пакеты военной помощи для Украины. Группа из 9 стран готова передавать ВСУ практические любое вооружение.

20 января в CNN заявили, что Великобритания может передать Украине аналог дальнобойных ракет ATACMS, если этого не соглашаются сделать в США.