Украина получит наибольший пакет военной помощи от нескольких стран: что туда войдет

В преддверии возможного нового наступления ВС РФ на Украину, группа из девяти стран уже в ближайшее время готова передать украинским военным танки, бронемашины, системы противовоздушной обороны и зенитно-ракетные комплексы, а также необходимые боеприпасы.

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Ряд европейских стран, а также Канада готовы передать Вооруженным силам Украины новый пакет помощи, который станет самым большим из всех доныне полученных украинской армией. Фокус собрал все, что известно на данный момент о военной технике и боеприпасах, которые Украина получит от стран-партнеров.

Группа из девяти стран, включая Великобританию и Польшу пообещала продолжить предоставление беспрецедентной серии помощи, включая основные боевые танки, для поддержки Украины в войне с РФ. Об этом сообщает Reuters.

"Мы обязуемся коллективно добиваться поставки беспрецедентного пакета помощи, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для обороны Украины", — говорится в совместном заявлении представителей стран-союзников.

О том, что Польша, Финляндия, Португалия, Испания и ряд других стран готовы предоставить Украине необходимое вооружение (в том числе, и танки), заявил и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Польша

По информации медиа Visegrad 24, Польша готова объявить о расширенном пакете помощи для Украины уже в четверг, 19 января. Он может стать самым объемным из всех пакетов помощи, которые страна уже передала украинцам. В него войдут зенитно-артиллерийские комплексы С-60 и 70 тысяч боеприпасов.

Кроме того, по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, страна готова поставить Вооруженным силам Украины танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии.

"В феврале – я читаю разные экспертные мнения — Путин снова готовится к очередному наступлению. К тому времени украинцы должны перевооружиться". — сказал Моравецкий.

По его словам, согласие Германии в вопросе поставки Украине танков имеет второстепенное значение и Польша может вполне обойтись без него.

Латвия

Латвия передаст десятки ПЗРК Stinger, два вертолета Ми-17, десятки пулеметов, БПЛА и обучит 2000 украинских солдат в рамках нового пакета поддержки Украины.

Об этом сообщила глава Минобороны страны Инара Мурниеце.

"Во время разговора с министром обороны Украины я подтвердила непоколебимую поддержку Украины в этой страшной войне правительством и жителями Латвии. В ближайшее время мы направим в Украину новые партии военной поддержки — зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотные летательные апараты", — сказала Мурниеце.

Литва

Страна поставит Вооруженным силам Украины десятки зенитных пушек L-70, много боеприпасов и два вертолета Ми-8.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на своей странице в Твиттере.

"Сегодня у меня хорошие новости от Литвы для Украины. Новый летальный пакет литовской поддержки Украины состоит из десятков зенитных установок L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8", — заявил глава Минобороны.

Он уточнил, что этот пакет военной помощи ВСУ обошелся Латвии в 125 млн евро.

Эстония

Эстония передаст Украине 10 гаубиц FH-70 и Д-30, сотни противотанковых гранатометов М2 с боеприпасами, тысячи снарядов 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Новый пакет помощи ВСУ обойдется стране в €113 млн, сообщила премьер-министр страны Кая Каллас на своей официальной странице в Твиттере.

Это более 1% валового внутреннего продукта страны.

"Чтобы Украина победила и чтобы добро победило зло, мы должны нести расходы и рисковать. Преодоление зла требует от каждого из нас долгосрочных усилий", — добавила Каллас.

Великобритания

Великобритания предоставит Украине 600 ракет Brimstone.

"Я могу сказать, что мы также собираемся отправить еще 600 ракет Brimstone в театр военных действий, что будет невероятно важно для помощи Украине в доминировании на поле боя", — заявил глава Минобороны Британии Бэн Уоллес.

Швеция

Швеция предоставит Украине самую современную артиллерию и бронетехнику

Речь идет о передаче 50 боевых машин пехоты CV90 и колесных 155-мм гаубиц Archer. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Пакет военной помощи, стоимостью 4,3 млрд шведских крон ($419 млн), также будет включать противотанковое оружие NLAW.

Дания

Дания отправит в Украину 19 САУ "Цезарь", сообщил министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен.

"Я рад, что подавляющее большинство партий в Фолькетинге поддерживает это пожертвование. Дания была одной из самых активных стран-доноров с начала войны в Украине. Мы должны продолжать быть такими", – сказал глава правительства Дании.

Канада

Канада предоставит Украине дополнительно 200 бронированных автомобилей Senator APC производства компании Roshel стоимостью 90 млн. канадских долларов. Об этом на совместной с министром обороны Алексеем Резниковым пресс-конференции в Киеве 18 января сообщила Министерство национальной обороны Канады Анита Ананд.

Она добавила, что добавила, что Канада продолжит участвовать в миссии UNIFIER, в рамках которой проходит обучение украинских военнослужащих.

Также ВСУ получат от Канады батарею ПВО NASAMS.

Напомним, 19 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина разблокировала поставки всех видов вооружений. По его словам, Россия еще попытается одержать победу на поле боя, а потому нужно сделать все, чтобы этого не допустить.

Несколько ранее Дмитрий Кулеба заявил, что пять стран готовы передать Украине танки Leopard. Глава украинского МИДа отметил смягчение позиций западных стран по вопросу поставок Киеву вооружений. По его словам, представители некоторых не решаются заявлять о своих планах, если на такой шаг не пойдет Германия.