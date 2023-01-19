Україна отримає найбільший пакет військової допомоги від кількох країн: що туди увійде

Напередодні можливого нового наступу ЗС РФ на Україну група з дев'яти країн уже найближчим часом готова передати українським військовим танки, бронемашини, системи протиповітряної оборони та зенітно-ракетні комплекси, а також необхідні боєприпаси.

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Ряд європейських країн, а також Канада готові передати Збройним силам України новий пакет допомоги, який стане найбільшим із усіх, що дотепер отримані українською армією. Фокус зібрав усе, що відомо наразі про військову техніку та боєприпаси, які Україна отримає від країн-партнерів.

Група з дев'яти країн, включаючи Велику Британію та Польщу, пообіцяла продовжити надання безпрецедентної серії допомоги, включаючи основні бойові танки, для підтримки України у війні з РФ. Про це повідомляє Reuters.

"Ми зобов'язуємося колективно добиватися постачання безпрецедентного пакету допомоги, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України", — йдеться в спільній заяві представників країн-союзників.

Про те, що Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія та низка інших країн готові надати Україні необхідне озброєння (зокрема й танки), заявив і президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Польща

За інформацією медіа Visegrad 24, Польща готова оголосити про розширений пакет допомоги для України вже в четвер, 19 січня. Він може стати найоб'ємнішим із усіх пакетів допомоги, які країна вже передала українцям. До нього увійдуть зенітно-артилерійські комплекси С-60 і 70 тисяч боєприпасів.

Крім того, за словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, країна готова надати Збройним силам України танки Leopard, не чекаючи на згоду Німеччини.

"У лютому — я читаю різні експертні думки — Путін знову готується до чергового наступу. На той час українці мають переозброїтися", — сказав Моравецький.

За його словами, згода Німеччини щодо постачання Україні танків має другорядне значення, і Польща може цілком обійтися без нього.

Латвія

Латвія передасть десятки ПЗРК Stinger, два вертольоти Мі-17, десятки кулеметів, БПЛА та навчить 2000 українських солдатів у межах нового пакету підтримки України.

Про це повідомила голова Міноборони країни Інара Мурніеце.

"Під час розмови з міністром оборони України я підтвердила непохитну підтримку України в цій страшній війні урядом і жителями Латвії. Найближчим часом ми направимо в Україну нові партії військової підтримки — зенітно-ракетні комплекси Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотні літальні апарати", — сказала Мурніеце.

Литва

Країна надасть Збройним силам України десятки зенітних гармат L-70, багато боєприпасів і два вертольоти Мі-8.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на своїй сторінці у "Твіттері".

"Сьогодні маю хороші новини від Литви для України. Новий летальний пакет литовської підтримки України складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів і двох вертольотів Мі-8", — заявив глава Міноборони.

Він уточнив, що цей пакет військової допомоги ЗСУ коштував Латвії 125 млн євро.

Естонія

Естонія передасть Україні 10 гаубиць FH-70 і Д-30, сотні протитанкових гранатометів М2 із боєприпасами, тисячі снарядів 155-мм артилерійських боєприпасів.

Новий пакет допомоги ЗСУ коштуватиме країні €113 млн, повідомила прем'єр-міністерка країни Кая Каллас на своїй офіційній сторінці у "Твіттері".

Це понад 1% валового внутрішнього продукту країни.

"Щоб Україна перемогла та щоб добро перемогло зло, ми маємо нести витрати й ризикувати. Подолання зла вимагає від кожного з нас довгострокових зусиль", — додала Каллас.

Великобританія

Британія надасть Україні 600 ракет Brimstone.

"Я можу сказати, що ми також збираємося відправити ще 600 ракет Brimstone до театру військових дій, що буде неймовірно важливим для допомоги Україні в домінуванні на полі бою", — заявив глава Міноборони Британії Бен Воллес.

Швеція

Швеція надасть Україні найсучаснішу артилерію та бронетехніку

Ідеться про передачу 50 бойових машин піхоти CV90 і колісних 155-мм гаубиць Archer. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Пакет військової допомоги, вартістю 4,3 млрд шведських крон ($419 млн), також включатиме протитанкову зброю NLAW.

Данія

Данія відправить в Україну 19 САУ "Цезар", повідомив міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен.

"Я радий, що переважна більшість партій у Фолькетингу підтримує цю пожертву. Данія була однією з найактивніших країн-донорів із початку війни в Україні. Ми повинні продовжувати бути такими", — сказав глава уряду Данії.

Канада

Канада надасть Україні додатково 200 броньованих автомобілів Senator APC виробництва компанії Roshel вартістю 90 млн канадських доларів. Про це на спільній із міністром оборони Олексієм Резніковим пресконференції в Києві 18 січня повідомила міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд.

Вона додала, що Канада продовжить брати участь у місії UNIFIER, у межах якої проходить навчання українських військовослужбовців.

Також ЗСУ отримають від Канади батарею ППО NASAMS.

Нагадаємо, 19 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна розблокувала постачання всіх видів озброєнь. За його словами, Росія ще спробує здобути перемогу на полі бою, а тому треба зробити все, щоб цього не допустити.

Дещо раніше Дмитро Кулеба заявив, що п'ять країн готові передати Україні танки Leopard. Глава українського МЗС відзначив пом'якшення позицій західних країн щодо постачання Києву озброєнь. За його словами, представники деяких не наважуються заявляти про свої плани, якщо на такий крок не піде Німеччина.