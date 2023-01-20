Перед Рамштайном: яку зброю Захід уже пообіцяв Україні (інфографіка)

Сили оборони посилять практично всіма видами зброї, починаючи від ПТРК та ракет для ППО, закінчуючи вертольотами, бронетехнікою і зенітно-ракетними комплексами.

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20 січня на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбувається засідання міністрів оборони. Перед цим багато країн уже анонсували багато озброєння. Портал "Слово і справа" склали інфографіку з усіх озброєнь, які отримає українська армія.

Найбільше зброї, боєприпасів і бронетехніки передадуть зі США та Великої Британії. Однак інші країни передадуть важливу бронетехніку для української армії. ЗСУ посилять артилерією, БТРами, БМП, броньовиками, засобами ППО, сотні тисячами боєприпасів і мільйонами набоїв.

Українська армія отримає танки з Чехії та Польщі, ЗРК Patriot із Нідерландів і Німеччини, САУ зі Швеції та США, гелікоптери з Латвії та Литви. А також низку іншого озброєння.

[ + – ] Озброєння для української армії

Уперше ЗСУ посилять західною бронетехнікою: Франція передасть ББМП AMX-10RC і БТР Bastion, США Stryker і M2 Bradley, Німеччина БМП Marder, Швеція — CV90.

Нагадаємо, 19 січня відразу кілька країн анонсували найбільші пакети військової допомоги для України. Група з 9 країн готова передавати ЗСУ практично будь-яке озброєння.

20 січня у CNN заявили, що Велика Британія може передати Україні аналог далекобійних ракет ATACMS, якщо цього не погоджуються зробити у США.