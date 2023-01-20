Танки, ППО та боєприпаси: у Міноборони назвали пріоритети України на "Рамштайні"

В оборонному відомстві заявили, що для контрнаступу української армії потрібна бронетехніка, артилерія та боєприпаси.

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Пріоритетом України на засіданні формату "Рамштайн" є три пункти, які дозволять перемогти РФ. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Україна очікує від засідання у форматі "Рамштайн" три основні пункти, які є пріоритетними для країни. До списку включені засоби ППО, зброя для контрнаступу та систематичні постачання боєприпасів.

В оборонному відомстві зазначають, що для контрнаступу потрібні:

танки

артилерія

боєприпаси

Також пріоритетним є обслуговування та ремонт вже поставленої техніки та озброєння. Ці три фактори дозволять перемогти, впевнені у Міноборони України.

Нагадаємо, у Німеччині відбувається засідання "Рамштайн". Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що зараз відбувається переломний момент на війні. Тому Захід має посилювати допомогу українській армії.

20 січня ЗМІ вже склали список того, що Захід пообіцяв Україні перед "Рамштайном".