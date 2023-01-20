Танки, ПВО и боеприпасы: в Минобороны назвали приоритеты Украины на "Рамштайне"

В оборонном ведомстве заявили, что для контрнаступления украинской армии нужна бронетехника, артиллерия и боеприпасы.

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Приоритетом Украины на заседании формата "Рамштайн" является три пункта, которые позволят победить РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Украина ожидает от заседания в формате "Рамштайн" три основных пункта, которые являются приоритетными для страны. В список включены средства ПВО, оружие для контрнаступления и систематические поставки боеприпасов.

В оборонном ведомстве отмечают, что для контрнаступления нужны:

танки

артиллерия

боеприпасы

Также приоритетным является обслуживание и ремонт уже поставленной техники и вооружения. Эти три фактора позволят победить, уверены в Минобороны Украины.

Напомним, в Германии проходит заседание "Рамштайн". Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас происходит переломный момент на войне. Поэтому Запад должен усиливать помощь украинской армии.

20 января СМИ уже составили список того, что Запад пообещал Украине перед "Рамштайном".